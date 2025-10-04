Samsung Galaxy TriFold: tutte le anticipazioni sul multitasking

TriFold

Il debutto di Samsung Galaxy TriFold, il primo smartphone a doppia piega del colosso coreano, continua ad avvicinarsi e con esso aumentano i dettagli trapelati sul suo funzionamento. Le ultime indiscrezioni, diffuse sui social da TechHighest, mostrano alcune animazioni del sistema che svelano come sarà possibile gestire le attività multitasking su un dispositivo pensato per ridefinire la produttività in mobilità.

Un multitasking da tablet in tasca

Le animazioni, riconducibili a una versione adattata di One UI, mostrano chiaramente come il TriFold sia stato concepito per sfruttare al massimo il suo formato ibrido. Non parliamo semplicemente della classica gestione a due app affiancate vista sui pieghevoli precedenti, ma di un vero ambiente multitasking che ricorda da vicino l’esperienza offerta da tablet come Galaxy Tab S11.

Un esempio riportato riguarda la gestione delle chiamate: la finestra “galleggiante” può essere spostata liberamente sul display, permettendo di continuare a navigare o lavorare senza interrompere il flusso. Ancora più interessante è l’integrazione con Galaxy AI, che appare come un riquadro interattivo ridimensionabile: può essere mantenuto sul lato dello schermo mentre si consulta un browser o si prendono appunti, facilitando la produttività multitasking.

Modalità verticale e lettore e-book

Un dettaglio che ha catturato l’attenzione è la cosiddetta modalità verticale estesa, un formato che richiama quello di un e-reader e che non era mai comparso prima su un foldable Samsung. Questa visualizzazione consentirebbe di ospitare un numero maggiore di app e widget, rendendo l’interfaccia ancora più versatile per chi ama leggere, studiare o consultare documenti in verticale.

Fotocamera con zoom 100x: un pieghevole senza precedenti

Le animazioni hanno inoltre lasciato intravedere un altro dettaglio di rilievo: il comparto fotografico dovrebbe includere uno zoom digitale fino a 100x, un primato assoluto per il segmento dei pieghevoli. Se confermato, questo porterebbe il Galaxy TriFold a colmare il divario con i modelli “Ultra” della linea tradizionale, offrendo un’esperienza fotografica di fascia premium anche su un dispositivo innovativo come questo.

Quando arriva Galaxy TriFold?

Al momento non ci sono date ufficiali, ma tutte le fonti puntano a un debutto entro la fine del 2025, probabilmente durante il prossimo evento Galaxy Unpacked. Considerando il livello di attenzione che Samsung sta dedicando a questo prodotto, è facile immaginare che il TriFold possa diventare il nuovo simbolo della linea foldable, aprendo una categoria tutta nuova per il mercato.