Chrome per Android potrebbe presto avere colori personalizzati

Google sta lavorando a cambiamenti che riguardano il suo browser web.

Si tratta di Google Chrome, sviluppato dal colosso di Mountain View nel 2008. Attualmente è uno dei browser per la navigazione più utilizzati al mondo, tanto da essere disponibile su diversi sistemi operativi.

I motivi per cui Chrome è così apprezzato e utilizzato sono da imputare alla velocità di navigazione, che permette di aprire in maniera rapida le pagine web. Ma non solo perché include anche delle funzioni che ne aumentano la sicurezza.

Un altro punto a favore è l’integrazione che quest’ultimo con Google, che mi permette la sincronizzazione con altre applicazioni dello stesso ecosistema.

Google Chrome è anche discretamente personalizzabile, e adesso lo diventerà ancora di più.

Google permetterà di personalizzare Chrome per Android

L’idea di Google è quella di slegare in qualche maniera il look di Chrome da quello del sistema operativo.

Attualmente, infatti, i temi e le colorazioni del browser sono quelle che l’utente imposta con il proprio sistema operativo, dunque si limitano alla modalità chiara oppure scura.

Google sta infatti lavorando a un grande aggiornamento che permetterà agli utenti di personalizzare il proprio browser con colori diversi.

Questo cambiamento renderà il browser più iconico molto più flessibile.

Gli utenti potranno scegliere tra diverse colorazioni per personalizzare il proprio tema. Ma non solo perché potrebbero esserci altre novità.

Come ad esempio, la possibilità di personalizzare lo sfondo con immagini scelte dagli utenti. Oppure di modificare ancora di più a proprio piacimento il browser, scegliendo dei colori diversi per ciascun pacchetto di schede.

Insomma, gli utenti piace molto personalizzare e Google ha capito questo dettaglio, aggiornando molti dei suoi strumenti per permettere a tutti di dare un’impronta personale a quello che utilizzano quotidianamente.

Non ci resta che attendere per scoprire in maniera concreta, come poter modificare il browser di Google.