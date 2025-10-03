YouTube: arrivano novità con il nuovo aggiornamento grafico per l’app mobile

YouTube sta sperimentando un aggiornamento grafico per l’app mobile, con una distribuzione limitata che al momento riguarda solo un numero ristretto di utenti. L’obiettivo sembra essere quello di rendere l’esperienza di visione più chiara e focalizzata sui contenuti, eliminando alcuni elementi di distrazione. Questo è ciò che tanti utenti si auguravano già in passato.

Il cambiamento più evidente riguarda la sezione dedicata ai canali: il logo è stato ingrandito e collocato subito sotto al video, nella parte superiore della descrizione. In questa stessa area compare anche l’username del creatore, un dettaglio che si aggiunge al nome del canale e che aiuta a distinguere gli account autentici da quelli che cercano di imitarli. Anche il titolo del video riceve maggiore enfasi, apparendo ora in grassetto.

YouTube apporta anche altre modifiche alla UI

Google ha ritoccato anche il posizionamento di alcune icone. I pulsanti per le notifiche e per la disiscrizione si trovano ora spostati all’estrema sinistra, diventando i primi di una lista di opzioni più ordinata.

Novità anche per la sezione dedicata ai YouTube Shorts, che guadagna più spazio grazie alla riduzione della dimensione delle icone. Questo rende i contenuti più visibili, ma non tutti gli utenti hanno accolto positivamente la modifica: su Reddit diversi commenti segnalano che le nuove icone risultano troppo piccole, generando un certo malcontento.

I test di YouTube convincono ma sono ancora in fase sperimentale

Va ricordato che si tratta ancora di una fase di test e che quindi il nuovo design potrebbe cambiare ulteriormente prima di un rilascio globale. Google è solita introdurre gradualmente queste modifiche, raccogliendo feedback per valutare l’impatto sull’esperienza degli utenti.

Al momento, dunque, non c’è certezza che l’attuale interfaccia sia quella definitiva. Quel che è certo è che YouTube continua ad aggiornarsi costantemente per trovare il giusto equilibrio tra funzionalità e semplicità visiva.