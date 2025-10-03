Windtre: super promo per coloro che attivano un nuovo numero

Tutti gli utenti in possesso di uno smartphone sicuramente al suo interno hanno un numero di telefono all’interno del quale è attivata una promozione telefonica che oramai è un alimento imprescindibile durante l’esperienza d’uso del nostro dispositivo, l’offerta telefonica infatti fa da collante tra la nostra persona e la nostra vita digitale dal momento che ci permette di sfruttare minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati per poter navigare senza nessun tipo di problema.

Ogni utente, quindi ad un certo punto deve scegliere quale offerta attivare sul proprio numero di cellulare in modo da trovare quella che reputa più adatta alle sue possibilità, un’attenta analisi dei cataloghi disponibili rappresenta uno step obbligato e ovviamente bisogna fare attenzione dal momento che sbagliare, potrebbe crearci problemi durante l’arco del mese.

Qui in Italia i provider sicuramente non mancano e oggi vi portiamo l’offerta garantita da uno dei maggiori, stiamo parlando di Windtre, l’operatore tinto di arancio infatti ha lanciato una nuova offerta sul suo sito ufficiale che garantisce caratteristiche davvero di ottimo livello, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto quello che serve

L’offerta in questione è dedicata a coloro che scelgono di attivare un nuovo numero all’interno di Windtre e garantisce ben 200 GB di traffico dati in connessione 5G alla massima velocità, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti al prezzo di 9,99 € al mese, l’offerta al proprio interno include anche ben 12,6 GB per navigare all’interno dell’Unione Europea con un costo di attivazione completamente gratuito inclusa la spedizione della Sim a casa vostra, come se non bastasse è garantita la possibilità di attivare l’offerta anche su una eSIM in modo da non dover attendere l’arrivo della versione fisica a casa vostra, ciò di fatto consente di snellire la procedura di molto tempo.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore arancione.