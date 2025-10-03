WhatsApp in evoluzione: su iOS potrai ricondividere gli stati con il consenso degli utenti

WhatsApp sta per introdurre un aggiornamento che garantisce, come sempre, la privacy e la sicurezza di ciascun utente.
Tra i fiori all’occhiello della piattaforma per la messaggistica istantanea più conosciuta, ci sono sicuramente due punti fondamentali.
Il primo è la caratteristica di effettuare continui aggiornamenti che aggiungano novità e funzionalità all’applicazione.
Mentre la seconda caratteristica è quella di porre un’attenzione particolare a proteggere i dati degli utenti che accedono e utilizzano l’applicazione.
Ricordiamo infatti che WhatsApp utilizza la crittografia end-to-end. Quest’ultima permette soltanto al mittente e al destinatario di leggere le conversazioni che vengono inviate.
In più presenta diverse opzioni per salvaguardare la privacy, come la possibilità di impostare il Pin sicurezza per accedere alla piattaforma.
La nuova funzione in arrivo su iOS riguarda la ricondivisione degli stati, ma sempre con il benestare degli utenti.
WhatsApp: in arrivo su iOS la ricondivisione degli stati
La nuova funzione in arrivo su WhatsApp per iOS è un connubio perfetto tra cambiare le impostazioni dello stato e mantenere la privacy.
Gli stati, che sono dei contenuti multimediali che appaiono soltanto per 24 ore, subiranno un cambiamento. D’ora in poi infatti potranno essere ricondivisi dagli altri contatti.
Quindi, qualsiasi contenuto multimediale, come foto, video, link e quant’altro potrà apparire anche sullo stato di altre persone. Questo è molto importante, ad esempio per la condivisione di alcuni eventi, o di contenuti che si vogliono sponsorizzare.
Tuttavia, c’è un’opzione ben precisa che permetterà a ciascun utente in maniera autonoma di permettere che i propri stati vengano ricondivisi.
Infatti, non sarà assolutamente possibile poter ripubblicare alcuni contenuto senza l’autorizzazione dell’utente che l’ha postato.
La funzione è un ulteriore passo che avvicina molto WhatsApp ad altre piattaforme dello stesso ecosistema, come Facebook e Instagram.
La possibilità di ripubblicare gli stati verrà resa disponibile a tutti gli utenti gradualmente nelle prossime settimane.