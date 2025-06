AEON, il robot umanoide che impara in realtà virtuale

C’è un nuovo arrivato nel mondo dell’industria, e non passa certo inosservato. Si chiama AEON ed è un robot umanoide che, appena lo vedi, capisci subito che non è il solito braccio meccanico che si muove lento e impacciato. AEON è stato progettato per essere veloce, preciso e decisamente più “sveglio” della media. È il risultato di una collaborazione tra Hexagon e NVIDIA, e il suo debutto alla conferenza annuale di Hexagon ha fatto parecchio rumore, non solo tra gli addetti ai lavori.

Hexagon e NVIDIA stanno ridefinendo la robotica con AEON e Jetson Orin

La cosa più interessante? AEON ha imparato a fare il suo mestiere in un modo tutto nuovo. Invece di passare mesi a “provare e riprovare” in laboratorio, è stato addestrato in un mondo virtuale, simulando ogni movimento, ogni interazione, ogni gesto. Grazie alla piattaforma NVIDIA Isaac – più precisamente con Isaac Sim e Isaac Lab – il team di sviluppo ha potuto insegnargli a muoversi con disinvoltura in appena un paio di settimane. Un processo che di solito richiede mesi, se non di più. Questo tipo di addestramento digitale ha un vantaggio enorme: riduce i rischi, accelera i tempi e permette di sperimentare in tutta libertà. E quando AEON entra davvero in azione, è già pronto.

A gestire il suo cervello ci pensa Jetson Orin, il computer di bordo che prende decisioni in tempo reale. Ma le ambizioni non si fermano qui: presto sarà aggiornato con la piattaforma IGX Thor, ancora più potente, pensata per garantire una collaborazione uomo-macchina più sicura e fluida. AEON non solo impara da solo, ma lo fa anche osservando: grazie agli strumenti Mimic e al modello Isaac GR00T, può ampliare le sue competenze guardando dimostrazioni umane e sfruttando dati sintetici.

Ma non finisce tutto qui. AEON non si limita a spostare cose o fare controlli. È capace di digitalizzare l’ambiente in cui si muove: scansiona oggetti, linee di produzione, spazi di lavoro interi. Poi carica tutto su Reality Cloud Studio, dove entra in gioco NVIDIA Omniverse. Risultato? Gemelli digitali 3D dettagliatissimi, su cui i team possono lavorare insieme, da qualsiasi parte del mondo. Tutto questo rende AEON non solo un lavoratore instancabile, ma un vero e proprio collaboratore intelligente, che porta l’innovazione direttamente sul campo. E se il futuro dell’industria ha un volto, potremmo averlo appena conosciuto.