Hyper Island sarà presente solo sui modelli top della gamma?

Xiaomi, con l’arrivo di HyperOS 3, ha introdotto una serie di innovazioni nel panorama degli smartphone. Tra quest’ultime spicca la funzione Hyper Island. Tale novità mira a trasformare l’area intorno alla fotocamera frontale in un centro interattivo per notifiche e attività in tempo reale. Sembra, però, che l’implementazione di tale funzione non è uniforme su tutti i dispositivi Xiaomi. Nel dettaglio, la funzione Hyper Island potrebbe non essere disponibile su alcuni modelli di fascia media e bassa. Come, ad esempio, il Redmi Note 14. Tale esclusione sembra essere legata a limitazioni hardware e a scelte strategiche di Xiaomi riguardo la sua gamma di smartphone.

HyperOS 3: ecco chi potrà accedere a Hyper Island

E non è tutto. Alcuni utenti come paperking13 hanno segnalato su X che la funzione Hyper Island non arriverà su molti smartphone Redmi Note. Tali informazioni suggeriscono che Xiaomi potrebbe aver pensato ad una strategia specifica per il rilascio di tale opzione. Nello specifico, riservandola ai modelli di fascia alta.

Nonostante tali limitazioni, l’aggiornamento a HyperOS 3 porterà comunque miglioramenti importanti. Le quali verranno riservate anche ai dispositivi che non ricevono la funzione Hyper Island. Le novità includono un’interfaccia utente rinnovata, miglioramenti delle prestazioni. Oltre che nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Ciò significa che, anche senza tutte le nuove funzioni, gli utenti potranno comunque beneficiare di un’esperienza migliorata con i propri dispositivi Xiaomi.

Dunque, mentre Hyper Island rappresenta un’innovazione interessante, non tutti gli utenti Xiaomi avranno accesso a questa funzionalità. Le scelte dell’azienda sembrano orientate a differenziare l’esperienza utente in base alla fascia di prezzo dei dispositivi. Si tratta di un approccio che solleva svariati interrogativi. In particolare, in riferimento alle politiche di aggiornamento e sull’equità nell’accesso alle nuove tecnologie. Si tratta di temi che potrebbero influenzare la percezione degli utenti nei confronti del brand. Non resta dunque che attendere e scoprire quali saranno i primi feedback.