CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e minuti illimitati a 8,90€/mese

A volte le offerte migliori sono quelle semplici, senza sorprese nascoste o clausole da leggere con la lente d’ingrandimento. CoopVoce lo sa bene e con la sua nuova promozione EXTRA 300 punta proprio su questo: chiarezza, convenienza e soprattutto stabilità. Fino al 29 ottobre, chi porta il proprio numero in CoopVoce può attivare EXTRA 300 a 8,90 euro al mese, e la cosa più interessante è che questa cifra resterà per sempre. Nessun aumento improvviso, nessuna rimodulazione: quello che vedi è quello che paghi.

Porta il numero a CoopVoce e attiva EXTRA 300 a 8,90€ al mese

L’offerta è pensata per chi vuole navigare e comunicare senza limiti. Con 300 GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS, diventa facile restare connessi ovunque e in qualsiasi momento. E se ami viaggiare, c’è una buona notizia: in UE e Regno Unito puoi usare gli stessi giga dell’Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio, senza costi aggiuntivi o complicazioni. È come portarsi dietro un pezzetto di casa, anche quando sei lontano.

Attivare EXTRA 300 è semplice e puoi scegliere la modalità che preferisci. Online puoi richiedere la SIM e riceverla direttamente a casa, con spedizione e attivazione incluse. Se invece preferisci un contatto diretto, puoi passare in uno dei 900 punti vendita Coop: anche lì, l’attivazione è gratuita. Nessun vincolo, nessun costo nascosto, solo la libertà di scegliere.

Per chi è già cliente CoopVoce, c’è la possibilità di passare a EXTRA 300 con un cambio promo a 9,90 euro, continuando poi con il canone mensile di 8,90 euro. L’offerta include anche servizi utili come l’hotspot, la funzione “LoSai di Coop” e l’assistenza dedicata via app o chat, perfetta per chi vuole gestire tutto in autonomia ma con la sicurezza di avere sempre un supporto a disposizione.

In un periodo in cui molte compagnie modificano le tariffe nel tempo, CoopVoce sceglie la trasparenza e la fiducia. EXTRA 300 è un’offerta pensata per durare, proprio come il rapporto che vuole costruire con i suoi clienti: chiaro, stabile e senza sorprese.