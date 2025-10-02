WhatsApp su iPhone: arrivano le Live Photo con audio

WhatsApp per iPhone ha introdotto il supporto alle Live Photo, le immagini animate con audio che Apple ha reso celebri già diversi anni fa. Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti iOS ora possono inviare e ricevere foto animate direttamente nelle chat. Una volta ricevute, queste immagini si comportano come nel rullino di sistema. Ovvero nell’angolo in alto a sinistra compare l’indicatore dedicato e, con un tocco, si attivano per qualche secondo, riproducendo anche l’audio catturato al momento dello scatto.

Tale novità rappresenta un passo avanti importante verso un’integrazione più profonda tra WhatsApp e le funzionalità esclusive di iPhone. Non si tratta più soltanto di condividere fotografie statiche, ma di trasmettere momenti vivi, ricchi di suoni e movimento. Una caratteristica che porta l’esperienza d’uso dell’app molto più vicina a quella offerta dall’app Foto di iOS, riducendo la distanza tra il sistema nativo e l’applicazione di messaggistica più usata al mondo.

WhatsApp: funzione in fase di lancio e novità extra

Il supporto alle Live Photo è in fase di distribuzione graduale. Alcuni utenti hanno già la possibilità di inviarle, mentre altri al momento possono soltanto riceverle. È probabile che il lancio globale venga completato nelle prossime settimane, seguendo la tradizionale strategia di Meta per l’introduzione di nuove funzioni. Nel frattempo, l’azienda ha colto l’occasione per ricordare le ultime aggiunte arrivate sull’app.

Oltre alle Live Photo su iPhone e alle Motion Photo su Android, WhatsApp ha introdotto nuovi temi per le chat generati con Meta AI, sticker pack inediti come “Fearless Bird” e “Vacation”, una ricerca semplificata nei gruppi tramite contatto e nuovi sfondi per le videochiamate, anch’essi basati su AI.

L’arrivo delle Live Photo conferma l’impegno di Meta nel migliorare costantemente l’esperienza d’uso della piattaforma, avvicinando WhatsApp alle funzionalità più richieste dagli utenti. Per gli clienti iOS, in particolare, si tratta di un traguardo importante. Proprio perché rappresenta una funzione da tempo desiderata, che rende la condivisione più dinamica e personale.