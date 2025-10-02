WhatsApp: questo gruppo può svuotarvi il conto in banca con l’inganno

Tutti gli utenti sparsi per il mondo utilizzano come piattaforma di messaggistica istantanee WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti un bacino di utenti decisamente inarrivabile per qualsiasi altra azienda concorrente al momento che WhatsApp grazie al suo lavoro portato avanti nell’ultimo decennio è riuscita a superare quota 2 miliardi di account attivi.

Tutto questo ha trasformato WhatsApp in un vero e proprio standard sia da raggiungere ma anche da abbattere rendendo l’applicazione di fatto davvero molto popolare, l’elevato numero di utenti però purtroppo ha fatto diventare interessante l’applicazione anche agli occhi dei truffatori, questi ultimi infatti vedono WhatsApp come il mezzo di collegamento immediato verso milioni di prede disponibili.

Non è un caso, infatti che ormai è diverso tempo le truffe online sia l’esplose anche su WhatsApp è colpiscano davvero chiunque, anche qui in Italia il fenomeno è arrivato forte e prepotente e sta colpendo davvero tantissime persone, ecco perché oggi vi raccontiamo la nuova truffa che sta creando davvero tanti problemi in modo da darvi una mano a difendervi.

Truffa del gruppo di collaborazione

La Truffa che è già in passato si è fatta vedere direttamente su Telegram ora e esordisce su WhatsApp tramite l’aggiunta all’interno di un gruppo senza consenso della vittima, all’interno di questo gruppo verrà proposto al malcapitato di collaborare per guadagnare facilmente un po’ di soldi svolgendo alcuni compiti banali, come mettere like ad alcuni video, i truffatori faranno veramente i bonifici alla vittima in modo da conquistare la sua fiducia e farle abbassare la guardia, dopodiché però proporranno al malcapitato di inviare un bonifico a sua volta di qualche centinaio di euro con la falsa promessa di restituire la somma moltiplicato svariate volte.

Ovviamente quei soldi sparirebbero in un attimo ed ecco perché nel caso doveste capitare anche voi in questa situazione, non rispondete ad uscite subito dal gruppo.