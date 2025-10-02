Microsoft aggiorna Edge e Teams: novità in arrivo entro fine anno

Microsoft prepara una serie di aggiornamenti per Teams, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle riunioni e rendere più chiara l’informativa sulle registrazioni. Attualmente chi registra un incontro uno-a-uno deve avvisare verbalmente l’altro partecipante, ma da novembre 2025 sarà introdotto un nuovo sistema pensato per gli amministratori IT.

Quando la funzione verrà attivata, l’avvio della registrazione disattiverà automaticamente microfono e videocamera dell’interlocutore, che riceverà un prompt sullo schermo per fornire il proprio consenso esplicito. Solo dopo aver accettato, la riunione potrà proseguire con la registrazione attiva.

Oltre a questo cambiamento, Teams riceverà altri piccoli miglioramenti:

da ottobre 2025 sarà possibile aggiungere app direttamente ai Canali Condivisi ;

da novembre 2025 gli utenti potranno inserire emoji nei nomi delle sezioni di chat e negli elenchi dei canali, rendendo l’interfaccia più personalizzabile.

Edge, più sicurezza contro le estensioni dannose

Anche Microsoft Edge si prepara a un aggiornamento mirato alla sicurezza. Il browser riceverà una nuova funzione in grado di rilevare e revocare automaticamente i permessi concessi alle estensioni potenzialmente dannose installate tramite sideload, cioè caricate manualmente al di fuori del Microsoft Store.

Non sono ancora stati chiariti i criteri esatti con cui verranno identificate queste estensioni, ma in passato non sono mancati casi in cui plugin popolari venivano modificati per spiare gli utenti o diffondere malware. La novità, prevista anch’essa per novembre 2025, potrà quindi ridurre i rischi legati all’uso di componenti aggiuntivi non ufficiali.

Un ecosistema sempre più integrato in casa Microsoft

Gli aggiornamenti di Teams e Edge confermano la volontà di Microsoft di rafforzare il proprio ecosistema, puntando su trasparenza, sicurezza e personalizzazione. Da un lato l’azienda migliora l’esperienza di collaborazione, dall’altro interviene sul browser per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti. Questi ultimi dunque non possono essere altro che contenti di quello che stanno ottenendo nell’ultimo periodo. Ci saranno a breve novità importanti.