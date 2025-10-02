Smartphone e guasti: marchi più (e meno) affidabili nel 2025

Quando compri uno smartphone, la speranza è sempre la stessa: che duri almeno qualche anno senza problemi. Ma la realtà è che molti dispositivi iniziano a dare segni di cedimento dopo un annetto, due o tre. Da studi recenti emergono marchi che tradizionalmente si guastano meno, e altri invece che più facilmente mostrano i loro difetti a causa dell’uso quotidiano. Vediamo insieme come stanno le cose.

Un sondaggio condotto da Which? sulle prestazioni degli smartphone dopo 1, 3 e 6 anni suggerisce che OnePlus, Realme e Google sono tra i marchi più affidabili: solo l’11% dei loro dispositivi sviluppa problematiche dopo sei anni. Samsung e Apple, i più popolari, sono “nella zona comfort”: guasti più frequenti con il passare degli anni, ma non male nel breve termine. Sony e Huawei invece compaiono frequentemente nella parte bassa delle graduatorie quando si guarda al lungo periodo.

Cosa significa “affidabile” per chi usa uno smartphone

Quando diciamo che un marchio è affidabile, non parliamo solo di durezza del vetro o robustezza dell’hardware. Si tratta di quanto bene mantenga la batteria, quanti aggiornamenti software rilascia, come regge all’uso quotidiano (cadute, polvere, acqua), e quanto facilmente si ripara.

Per esempio, secondo i dati, molte lamentele riguardano la batteria che perde capacità dopo poco; altri problemi comuni: schermi incrinati, lentezza del sistema operativo, modelli che diventano obsoleti per mancanza di aggiornamenti. Marchi come Realme e OnePlus spiccano, specialmente nel segmento medio, perché “non promettono tanto” ma mantengono bene la promessa iniziale. Google è apprezzato per il supporto software e la gestione controllata dei materiali.

Alla fine, se vuoi uno smartphone che duri nel tempo, una buona strategia è: scegliere un marchio con reputazione solida, informarsi su quanti anni garantisce aggiornamenti software, leggere le opinioni degli utenti dopo 1-2 anni, e non farsi tentare solo dalle novità o dal prezzo basso. Spesso investire un po’ di più all’inizio permette di risparmiare nel lungo periodo, evitando fastidi, malfunzionamenti o cambi frequenti.