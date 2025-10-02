FRITZ! lancia il nuovo shop online in Italia e in Europa

L’azienda FRITZ!, leader nelle soluzioni di connettività, apre le porte del suo nuovo shop online. Da oggi gli utenti italiani, insieme a quelli di Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia e Spagna, possono acquistare direttamente i dispositivi FRITZ! sul sito ufficiale. Una scelta che risponde a una richiesta diffusa dei clienti. Questi ultimi infatti ora potranno ordinare in modo semplice e immediato dai canali digitali dell’azienda.

Lo shop online non sostituisce i rivenditori, ma amplia le possibilità di scelta e garantisce la stessa qualità di servizio. I clienti continueranno a ricevere spedizioni rapide e gratuite, consulenza all’acquisto, supporto tecnico e resi senza costi entro trenta giorni. In più, resta disponibile la collaudata Banca Dati Informativa, accessibile h24, che raccoglie guide e consigli pratici. Con questa iniziativa FRITZ! intende rafforzare la propria presenza nel mercato europeo e consolidare il rapporto diretto con i consumatori.

FRITZ! Box, Wi-Fi e Smart Home: l’intera gamma disponibile online

Il nuovo FRITZ! Shop mette a disposizione l’intera famiglia di prodotti, dai router alle soluzioni per la rete domestica fino ai dispositivi Smart Home. I modelli di punta, come il FRITZ!Box 7690, offrono connessioni potenti e stabili, mentre i FRITZ!Repeater con Wi-Fi 6 garantiscono copertura in ogni stanza. Non mancano i telefoni di ultima generazione come il FRITZ!Fon X6, ideali per unire comunicazione e domotica.

Oltre alla selezione dei prodotti, i clienti possono contare su un servizio di assistenza completo. Si va dalla consulenza telefonica pre-acquisto ai tutorial video disponibili sul sito. Ogni dispositivo gode della garanzia del produttore, che in alcuni casi raggiunge fino a cinque anni. La filosofia resta la stessa che ha reso il marchio un punto di riferimento nel settore. Ossia offrire soluzioni accessibili, performanti e facili da utilizzare.

Il debutto del FRITZ!Shop segna un passaggio strategico per l’azienda. In un mercato sempre più competitivo, la società sceglie la strada della vicinanza ai clienti, proponendo un canale diretto che unisce affidabilità e innovazione. L’obiettivo è costruire un’esperienza digitale completa, dove acquisto e supporto convivono.