GE Aerospace completa test supersonici del ramjet solido in Florida

Ci sono grandi avanzamenti tecnologici, anche per quanto riguarda i cieli.

Le grandi potenze mondiali sono infatti impegnate nello sviluppo di sistemi che possono essere sempre più veloci e soprattutto difficili da contrastare.

I test sui missili e sulle armi avanzate si susseguono molto velocemente, e spesso portano a risultati straordinari.

Ad esempio, negli ultimi giorni in Florida sono stati effettuati dei test da parte di GE Aerospace. Questi test riguardano il nuovo ramjet, supersonico a combustibile solido.

GE Aerospace è quella divisione di General Electric, uno dei maggiori produttori al mondo di motori per aerei sia civili che militari, che ha proprio come focus l’aerospazio.

GE Aerospace testa il nuovo ramjet supersonico in Florida

I test effettuati da GE Aerospace nei cieli del Kennedy Space Center, ubicato in Florida, rappresentano una tappa fondamentale per il progetto ATLAS.

Il progetto ATLAS è un programma del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America. L’obiettivo fondamentale di questo progetto è proprio quello di realizzare dei sistemi missilistici moderni ed efficienti. Questi sistemi dovranno essere in grado di operare a velocità supersoniche, sfruttando l’aria come ossidante, grazie al motore air-breathing.

In particolare, per quanto riguarda i test effettuati da GE Aerospace, sono stati effettuati tre voli, per valutare la stabilità del motore del ramjet.

Come abbiamo detto, la differenza tra il nuovo motore del ramjet e i vecchi modelli, e che quest’ultimo va a utilizzare l’aria come ossidante.

Ciò significa che si può ridurre il trasporto di tutto il combustibile a bordo.

Ovviamente questo si può tradurre in una maggiore velocità e leggerezza del ramjet, che potrebbe anche funzionare in condizioni estreme.

Gli investimenti verso lo sviluppo di queste tecnologie sono sempre maggiori da parte degli Stati Uniti, soprattutto in risposta alla concorrenza di altre superpotenze.

Il test del nuovo ramjet ha sicuramente dato dei responsi positivi, ma la corsa è ancora all’inizio.