Recensione Huawei FreeBuds 7i: audio spaziale a un prezzo competitivo

Huawei torna alla carica con una nuova proposta nel segmento degli auricolari true wireless: le FreeBuds 7i. Un modello che punta a ritagliarsi il proprio spazio offrendo funzionalità avanzate a un prezzo particolarmente interessante

Design e Materiali

Le precedenti 6i avevano un design a “saponetta” ellittica, le nuove 7i hanno un design circolare e sono disponibili in 3 colorazioni: bianco, nero e la nuova tonalità rosa!

Nella parte inferiore sempre presente la Type-C, nella parte frontale il Led di stato, la scritta Huawei passa ora sopra la cerniera, mentre il pulsante del pairing Bluetooth è sul lato destro.

Il cofanetto è più rotondeggiante rispetto al modello precedente, le dimensioni restano compatte e adatte al taschino per orologio dei jeans ( 31.9 mm x 21.0 x 24.6 mm) ed il peso è di soli 49 g.

Il comfort è garantito da quattro diverse misure di gommini (XS,S,M e L) utili per assicurare una buona tenuta nell’orecchio.

Rispetto alle 6i guadagnano la certificazione IP54 per resistere a sudore e polvere.

Ottime anche le gestures con un una pressione prolungata possiamo attivare e disattivare la cancellazione attiva del rumore (ANC) o attivare la modalità awareness con una voce inglese che ci avviserà del passaggio tra le varie modalità.

Con un doppio Tap diamo il comando play/pause o rispondiamo alle chiamate e con il triplo tocco scorriamo alla traccia successiva.

Con lo swipe sulla bacchetta possiamo regolare rapidamente e con precisione il volume

Tutti i comandi sono personalizzabili e possiamo anche richiamare un assistente vocale a nostra scelta installato sullo smartphone.

Una novità interessante è il controllo con il movimento della testa: consente di rispondere o rifiutare una chiamata annuendo o scuotendo il capo.

Cancellazione del rumore

Huawei ha ulteriormente evoluto la sua tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che definisce Intelligent Dynamic ANC 4.0.

In sostanza, l’auricolare calibra in tempo reale il livello di ANC in base al contesto ambientale, riuscendo a isolare efficacemente dal frastuono.

La cancellazione è regolabile su diversi livelli:

Dinamico che regola automaticamente la cancellazione in base all’ambiente circostante,

Comfort ideale per luoghi poco rumoroso

Generale per luoghi rumorosi

Ultra per luoghi estremamente rumorosi.

In tutte le modalità di utilizzo la cancellazione del rumore si è mostrata convincente, uno step in avanti rispetto le 6i.

Come sempre gli auricolari Huawei si mostrano ottimi in chiamata, grazie anche a una buona gestione dei 3 microfoni tradizionali aiutati dal microfono a conduzione ossea, che riducono notevolmente il rumore di fondo durante le telefonate.

Audio

Il comparto audio beneficia anche dell’introduzione dell’ audio spaziale e del tracking del movimento del capo, che dona una esperienza di ascolto immersiva, sfruttando un sistema avanzato di head tracking e un’IMU (sensore di movimento a sei assi) per regolare la direzionalità e la posizione del suono in tempo reale

Possiamo decidere di attivare questo effetto con o senza il tracciamento della testa e ci sono diversi effetti tra cui scegliere:

Predefinta

Teatro

Cinema

Sala concerti

Possiamo anche giocare con l’equalizzazione con diversi profili:

Predefinito

Bassi

Alti

Voci

Sinfonia

Hi-Fi Live

Il suono è affidato a un driver quad-magnetico da 11mm, che offre dettagli ricchi, voci pulite e presenza di bassi gestibile via EQ a 10 bande.

La connessione Bluetooth è stabile e compatibile con più dispositivi, supportando anche il dual pairing per passare rapidamente da uno all’altro senza interruzioni.

Supportano i codec SBC, AAC e LDAC fino a 990 kbps, attivabile dall’applicazione Huawei Life dando priorità alla qualità audio.

Autonomia e App Mobile

Le FreeBuds 7i offrono circa 6 ore di ascolto continuo con ANC disattivato, che scendono a circa 4,5 ore con la cancellazione attiva. La custodia, oltre a ricaricare gli auricolari, garantisce un’autonomia complessiva che supera le 30 ore.

Supportano sia Android che iOS, anche se alcune funzioni speciali sono esclusive dell’ecosistema Huawei, ma è necessario effettuare il download delle app AI Life (Android) o Audio Connect (Android/iOS).

L’applicazione ha grafiche pulite, è molto completa e semplice da utilizzare: consente di selezionare il livello di ANC, l’equalizzazione, regolare l’audio spaziale, personalizzare i comandi ed effettuare aggiornamenti firmware.

Conclusioni

Le Huawei FreeBuds 7i si candidano come una delle migliori proposte nel segmento di fascia media degli auricolari true wireless, offrendo un pacchetto completo fatto di ANC intelligente, audio spaziale e ottime gestures. Non sono pensate per gli audiofili più esigenti, ma per l’utente medio che vuole un’esperienza di ascolto di qualità senza dover spendere una fortuna rappresentano una scelta dall’ottimo rapporto qualità prezzo (99 euro al lancio).