PS5 Pro: il codice modello CFI-7121 suggerisce l’arrivo di una nuova versione

A quanto pare, in casa Sony non ci si ferma mai, dopo il recente arrivo di un nuovo modello di PS5 Slim esordito in silenzio ma che allo stesso tempo ha fatto molto rumore dal momento che dotata di una capacità di archiviazione inferiore rispetto al modello uscito precedentemente, 825 GB contro 1 TB, sembra che ora tocchi anche al modello Pro, recentemente infatti è stato individuato un nuovo codice modello, identificato dalla dicitura CFI-7121, che rappresenterebbe una nuova variante della console intermedia di Sony che dovrebbe arrivare nei mercati prossimamente.

Non si sa bene cosa cambierà

Allo stato attuale, nessuno sa quali modifiche hardware dovrebbe comportare questo nuovo modello, in tutta probabilità non dovremmo assistere a nessun cambiamento sostanziale al punto da giustificare una sostituzione per coloro che già sono in possesso di un prodotto della medesima linea, non sono stati annunciati nemmeno tagli alla capacità di archiviazione e probabilmente si tratterà solo di un aggiornamento hardware minore che va a risolvere alcune problematiche silenti presenti nella generazione precedente e magari accusate solo da una parte dell’utenza.

Questa nuova variante è disponibile nel mercato europeo a partire da ieri e probabilmente sarà negli scaffali nei prossimi giorni, non appena i vari rivenditori faranno rifornimento di merce, di conseguenza chi magari si appresta ad acquistare per la prima volta un modello pro può aspettare in modo da dotarsi dell’ultima variante, sicuramente si tratterà di un modello che andrà a risolvere problematiche non troppo importanti ma che sicuramente possono contribuire a migliorare la qualità del prodotto, già in passato abbiamo assistito a cambiamenti di questo genere con PlayStation 4 Pro, le varie varianti infatti hanno risolto problemi come ventole troppo rumorose, pasta termica che si seccava troppo velocemente, eccetera, nulla dunque di trascendentale ma sicuramente piccoli dettagli che nell’economia di un prodotto come quello di Sony possono fare la differenza in positivo.