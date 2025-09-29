Passare a PosteMobile è semplice: ecco come fare

PosteMobile, operatore virtuale leader in Italia, continua a conquistare nuovi clienti grazie a tariffe convenienti e flessibili. Attivare una nuova SIM, con o senza portabilità del numero, è un’operazione rapida che può essere gestita comodamente online, al telefono o in Ufficio Postale.

L’attivazione via Internet è la più immediata. Basta collegarsi al sito ufficiale di PosteMobile, scegliere l’offerta desiderata e completare la procedura guidata. L’identificazione avviene tramite webcam o fotocamera dello smartphone e, una volta conclusa, la SIM viene spedita gratuitamente all’indirizzo indicato.

Chi preferisce un supporto diretto può optare per l’opzione “Acquista con Operatore”, prenotando un ricontatto telefonico con un consulente PosteMobile. Non manca la possibilità di recarsi in Ufficio Postale per acquistare subito la SIM e attivare l’offerta. In alternativa, tramite l’app Postepay, è possibile sottoscrivere le tariffe “Postepay-Connect”, che uniscono carta prepagata e SIM, offrendo vantaggi extra come il cashback sui Giga non consumati.

Costi, tempistiche e offerte di PosteMobile

Il costo di ingresso per passare a PosteMobile è molto contenuto. Si parte da 10€ per l’acquisto della SIM, a cui va aggiunto il primo canone mensile o la ricarica iniziale. In pratica, per un piano da 6,99€ al mese si spenderanno circa 20€, comprensivi di attivazione e primo mese.

La portabilità del numero da un altro operatore è sempre disponibile e richiede pochi giorni. Dopo la ricezione della SIM, la richiesta viene elaborata e completata in massimo due giorni lavorativi. Se l’acquisto avviene in Ufficio Postale, la scheda si attiva immediatamente, mentre la portabilità segue le stesse tempistiche tecniche.

Le offerte di PosteMobile sono numerose e pensate per tutte le esigenze. Si va dai piani base con pochi Giga fino a tariffe con minuti e SMS illimitati e oltre 300GB in 4G. Con un supplemento di 3€ al mese è possibile attivare l’opzione 5G per sfruttare la rete di nuova generazione. Tutte le promozioni rispettano le regole europee sul roaming, permettendo di usare minuti, SMS e dati anche all’estero senza costi aggiuntivi.

PosteMobile però non si limita al mobile. Infatti con PosteCasa è possibile attivare offerte Internet casa, sia tramite fibra FTTH o FTTC, sia con modem 4G trasportabile. In questo modo i clienti possono scegliere soluzioni integrate per la connettività, anche se al momento non esiste un pacchetto unico fisso+mobile.