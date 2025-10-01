Google Nest Cam Indoor (3° gen): semplicemente la migliore, RECENSIONE

Copertina GOOGLE NEST CAM INDOOR

Il settore delle videocamere di sorveglianza domestica è in continua evoluzione e Google, con la nuova Nest Cam Indoor di terza generazione, punta a consolidare la sua posizione. Dopo aver utilizzato a lungo la versione precedente, questa nuova edizione introduce novità importanti: una qualità video che passa dal classico 1080p al 2K HDR, l’integrazione di Gemini per analisi più avanzate e la possibilità di sfruttare funzioni smart ancora più utili nella vita quotidiana. Ho raccolto le prime impressioni e i dati disponibili per capire se si tratta davvero di un passo in avanti significativo.

https://youtu.be/ikzUYCaOhBM

Design e varianti

La Nest Cam Indoor 3ª gen mantiene un look minimalista e sobrio, pensato per integrarsi con qualsiasi arredamento. La vera novità riguarda le varianti cromatiche: oltre al classico bianco “Snow”, arrivano due nuove opzioni, “Berry” e “Hazel”, che aggiungono un tocco di personalità a un prodotto finora quasi invisibile nell’ambiente. La base magnetica consente di posizionarla facilmente su superfici metalliche, ma resta disponibile l’attacco a vite per fissaggi più sicuri.

Qualità video

Il miglioramento più evidente è la risoluzione: dal 1080p si passa al 2K HDR, con un netto incremento nella definizione e nella gestione delle luci. Le immagini appaiono più nitide e dettagliate, soprattutto in condizioni difficili come controluce o ambienti poco illuminati. Lo zoom digitale fino a 6x permette di concentrarsi su aree specifiche del fotogramma senza perdere troppo in qualità, un aspetto cruciale per il riconoscimento di volti o dettagli importanti.

Funzioni smart: Gemini e non solo

L’integrazione di Gemini segna un’evoluzione importante. L’assistente AI di Google consente un’analisi più raffinata dei video, con capacità predittive e di riconoscimento migliorate rispetto al passato. Restano le funzioni già apprezzate come le Activity Zones (zone di attività personalizzabili) e i Familiar Face Alerts, che distinguono tra volti noti e sconosciuti. Con Gemini, la promessa è quella di ridurre ulteriormente i falsi positivi e di offrire notifiche più contestualizzate.

Un’altra funzione interessante è la possibilità di condensare tre ore di riprese in clip da 10 secondi, utili per avere un riepilogo rapido degli eventi più importanti. Una soluzione che rende più immediata la consultazione delle registrazioni senza dover scorrere ore di filmati.

Archiviazione e gestione dei dati

Come già nella generazione precedente, è presente lo storage locale: fino a un’ora di registrazioni può essere salvata direttamente sulla camera in caso di interruzione della connessione internet. Questa opzione garantisce una sicurezza aggiuntiva e riduce la dipendenza dal cloud. Google mantiene inoltre l’opzione delle anteprime video temporanee fino a 3 ore, disponibili anche senza abbonamento, mentre con Nest Aware si sbloccano funzionalità avanzate e uno storico più ampio delle registrazioni.

Esperienza d’uso

La semplicità resta il punto forte di Nest Cam Indoor. L’app Google Home centralizza tutte le funzioni, dalle notifiche in tempo reale al controllo delle clip salvate, passando per la gestione delle impostazioni. Con la terza generazione, la sensazione è di una maggiore immediatezza: video più fluidi, analisi più precise e un’integrazione sempre più stretta con l’ecosistema Google.

Pro e contro

Pro:

Risoluzione video 2K HDR con zoom digitale 6x

Integrazione con Gemini per analisi avanzate

Design minimalista con nuove varianti di colore

Storage locale in caso di blackout della rete

Activity Zones e Familiar Face Alerts ancora presenti

Contro:

Dimensioni leggermente superiori rispetto al modello precedente

Per sfruttare appieno tutte le funzioni serve l’abbonamento Nest Aware

La qualità audio del microfono resta un’incognita in attesa di test approfonditi

Conclusioni

Google Nest Cam Indoor 3ª gen rappresenta un passo avanti concreto rispetto al modello precedente. L’upgrade al 2K HDR e l’integrazione di Gemini la rendono più affidabile e completa per chi cerca sicurezza domestica smart. Non è una rivoluzione, ma una maturazione importante che la colloca tra le soluzioni più interessanti del mercato. Resta la questione del costo complessivo, soprattutto considerando l’abbonamento necessario per le funzioni più avanzate, ma per chi è già nell’ecosistema Google Home questa nuova generazione ha tutte le carte in regola per diventare un acquisto sensato.

Costa tanto, è vero, si trova su Amazon a X ma è una delle migliori presenti sul mercato. Per me, la migliore. Su AliExpress invece, ho selezionato una pagina di accessori per videocamere di sorveglianza: trovate qui il link.