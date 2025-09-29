Con Samsung Meteo previsioni mirate per lo sport e il tempo libero

Samsung torna a investire nella propria app Meteo, rendendola molto più utile nella vita quotidiana degli utenti. L’ultima novità si chiama Activity Forecast, ed è una funzione pensata per offrire previsioni su misura in base all’attività fisica o ricreativa che si desidera svolgere. Disponibile per gli smartphone aggiornati a One UI 7, questa feature si integra direttamente nella schermata principale dell’app. E soprattutto punta a semplificare l’organizzazione delle giornate all’aria aperta.
Allenarsi o rilassarsi? Ora decide anche il meteo
Subito sotto il riepilogo settimanale, compare una scheda dedicata che valuta, in tempo reale, se il meteo sarà adatto per attività come la corsa, il giardinaggio o il ciclismo. L’interfaccia è semplice e colorata, con delle icone intuitive e dei brevi messaggi che indicano se uscire o rimandare. In caso di condizioni sfavorevoli, la scheda propone un consiglio personalizzato, aiutando l’utente a prendere decisioni più consapevoli. Chi cerca maggiori dettagli può toccare il pannello e accedere direttamente a The Weather Channel, partner ufficiale dell’app.
Il pannello è interattivo e consente di visualizzare previsioni per le tre ore successive legate a sette attività predefinite. Come corsa, ciclismo, giardinaggio, tennis, golf, escursionismo e campeggio. Per impostazione predefinita è selezionata la corsa, ma è possibile personalizzare fino a tre attività tra quelle proposte. Scorrendo lateralmente si passa da un’attività all’altra, mentre dal menu avanzato si modificano le preferenze. Il colore e il messaggio associato a ciascuna attività offrono una lettura rapida dello stato del tempo.
Nonostante la buona integrazione nella schermata dell’app, manca ancora un widget che permetta di portare Activity Forecast direttamente sulla home del dispositivo. Alcuni utenti hanno segnalato questa assenza come un limite all’usabilità quotidiana, soprattutto per chi consulta il meteo frequentemente. Samsung, però, potrebbe introdurre questa possibilità in un futuro aggiornamento, spingendo ulteriormente verso una gestione smart e su misura del tempo libero.