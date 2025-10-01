MIT reinventa il transistor: nasce il dispositivo magnetico con memoria integrata

Il transistor è stato per molti anni il cuore della rivoluzione elettronica. Tuttavia, i limiti del silicio hanno imposto nuove sfide. Per superarli, i ricercatori del MIT hanno sviluppato un transistor magnetico che unisce logica e memoria in un solo dispositivo. Il risultato è sorprendente. Il componente infatti riesce a commutare la corrente con un’intensità dieci volte superiore rispetto ai modelli convenzionali, garantendo al tempo stesso consumi ridotti e maggiore affidabilità.

MIT: verso chip più rapidi e scalabili

La svolta deriva dall’impiego del bromuro di zolfo e cromo. Si tratta di un materiale bidimensionale che mantiene stabili le sue proprietà magnetiche anche a contatto con l’aria. Questa caratteristica permette al dispositivo di passare con precisione tra stati magnetici differenti, modificando di conseguenza il comportamento elettronico e riducendo l’energia necessaria al funzionamento.

Tale progetto si colloca nel campo della spintronica. Ovvero la disciplina che utilizza non solo la carica elettrica degli elettroni ma anche il loro spin, cioè la proprietà magnetica intrinseca. Una simile combinazione consente di superare le barriere del silicio, aprendo la strada a dispositivi più compatti ed efficienti. La costruzione del transistor è stata resa possibile da una tecnica semplice ma efficace. I ricercatori del MIT hanno trasferito il materiale magnetico con del nastro adesivo, evitando solventi che avrebbero potuto contaminare la superficie. Il risultato è stato un’interfaccia pulita e prestazioni elevate.

Nei test iniziali, la commutazione è stata ottenuta tramite un campo magnetico esterno, già con consumi inferiori a quelli di un transistor tradizionale. In seguito, il dispositivo ha dimostrato di poter essere controllato anche attraverso correnti elettriche. Ma la vera novità è l’aggiunta della memoria. Infatti, per la prima volta, il transistor non si limita ad accendersi e spegnersi, ma conserva le informazioni. In questo modo il segnale diventa più forte, più semplice da leggere e più affidabile. Insomma, la combinazione di velocità, efficienza e capacità di memoria potrebbe trasformare il futuro dei chip.