Prime Video, ottobre 2025 porta tante serie TV e film avvincenti: la lista

Ottobre sarà un mese ricco per gli abbonati a Prime Video, con un mix di produzioni Original, film in prima visione e grandi ritorni. Dal 30 ottobre debutta The Traitors Italia, reality show psicologico condotto da Alessia Marcuzzi. Un cast di personaggi noti, da Aurora Ramazzotti a Rocco Tanica, si sfida in una magione spettacolare tra missioni collettive e tradimenti nascosti. Un gioco di alleanze e sospetti, dove solo chi smaschererà i traditori potrà conquistare il montepremi.

Dal 9 ottobre arriva Roast in Peace, comedy show con funerali parodici di quattro celebrità. Comici come Stefano Rapone ed Edoardo Ferrario renderanno “omaggio” a personaggi come Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini, guidati da Michela Giraud in veste di officiante.

Il 1 ottobre esce Play Dirty – Triplo gioco, film Original di Shane Black con Mark Wahlberg e LaKeith Stanfield. Un colpo miliardario porta Parker e la sua squadra a incrociare la mafia newyorkese, in un thriller teso e pieno d’azione.

Dal 16 ottobre è disponibile È colpa nostra?, sequel romantico che riporta in scena Noah e Nick, divisi dal rancore ma ancora legati da un sentimento che riaffiora dopo la rottura.

Tra gli altri titoli Original troviamo Tagliando d’amore (8 ottobre), commedia sentimentale; Saquon (9 ottobre), documentario sportivo; John Candy: I Like Me (10 ottobre), film dedicato al celebre attore; Boneyard – Il caso oscuro (15 ottobre), thriller crime; Lazarus di Harlan Coben (22 ottobre), serie mystery tratta dal romanzo dello scrittore; Allen Iv3rson (23 ottobre), docuserie sul mito NBA; Hedda (29 ottobre), dramma con protagonista una donna in crisi; la seconda stagione di Hazbin Hotel (29 ottobre); e Dimmi il tuo nome (31 ottobre), serie Original dai toni romantici.

Prime visioni e grandi saghe

Il catalogo si arricchisce anche di film attesi come Il talento di Mr. C (3 ottobre), When Evil Lurks (6 ottobre), Die Alone (10 ottobre), Terrifier 3 (20 ottobre), John Wick 4 (19 ottobre) e Venom – La furia di Carnage (16 ottobre).

Spazio anche alle grandi saghe: dal 1 ottobre arrivano tutti i capitoli di James Bond, da Licenza di uccidere a No Time to Die, e la saga di Underworld, insieme ai film di Hunger Games. Non mancano classici e commedie come Ted e Quattro matrimoni e un funerale.

Serie TV e contenuti in scadenza

Tra le serie, a ottobre sbarcano le prime cinque stagioni di Will & Grace (13 ottobre) e le stagioni 3 e 4 di Outlander (18 ottobre).

In scadenza, invece, ci sono Veronica Mars (10 ottobre), Chuck (10 ottobre) e The Good Fight (31 ottobre).