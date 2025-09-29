Gemini si aggiorna: novità visive e la nuova sezione Progetti in fase di test

Gemini, applicazioni sviluppata da Google, sta per aggiornarsi con delle novità importanti.
Gemini è uno dei fiori all’occhiello di Google, poiché si tratta della famiglia di modelli di intelligenza artificiale sviluppata proprio dal colosso di Mountain View.
L’intelligenza artificiale, con i suoi vari modelli che si adattano a dei contesti differenti, rappresenta un diretto competitor con altri modelli come ChatGPT di OpenAI.
Si tratta di un modello molto vantaggioso da utilizzare per gli utenti. È infatti in grado di lavorare su diversi input che riguardano anche immagini, audio è molto altro.
Inoltre, l’intelligenza artificiale di Google è ormai integrata in molti servizi della big tech, a partire da Gmail e Drive.
Gemini: ecco come migliorerà l’intelligenza artificiale di Google
L’intelligenza artificiale di Google sta inoltre per effettuare degli aggiornamenti che la miglioreranno in maniera significativa, soprattutto sotto alcuni aspetti.
Gli aggiornamenti per questi servizi sono estremamente importanti, poiché permettono sempre di andare a integrare nuove funzioni utili per gli utenti.
In particolare, Gemini subirà delle piccole modifiche per quanto riguarda l’interfaccia, e garantirà l’arrivo di una nuova sezione.
Per quanto riguarda i primi cambiamenti, non sono certo degli stravolgimenti dell’interfaccia, però l’applicazione risulterà essere più fluida e più chiara.
Si andranno a cambiare delle piccole cose nell’interfaccia per chattare con l’assistente di intelligenza Artificiale.
Per quanto riguarda, invece, il secondo punto è sicuramente il più atteso.
Sarà infatti in arrivo una nuova sezione chiamata Progetti.
Progetti risulterà essere sicuramente utile per tutti gli utenti utilizzano Gemini, perché permetterà a tutti di raggruppare tutte le ricerche che si desidera in spazi dedicati a esse.
In pratica, si potranno raggruppare tutte le ricerche e i documenti dedicati a un singolo argomento in una specie di cartella specifica.
In questo modo ci sarà molta più organizzazione e gli utenti non dovranno perdere tempo a cercare vecchie conversazioni sparse.
Con l’integrazione di questi cambiamenti Gemini ne risulterà sicuramente migliorata.