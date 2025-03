Amazon Haul sbarca in Europa: sfida a Temu e Shein

Amazon ha deciso di entrare prepotentemente nel mondo dell’e-commerce low cost, sfidando direttamente colossi come Temu e Shein. Il suo nuovo progetto, Amazon Haul, è già una realtà negli Stati Uniti dallo scorso novembre e ora si prepara a sbarcare in Europa entro la fine dell’anno. L’idea è semplice: una piattaforma in cui vengono venduti prodotti a prezzi stracciati, spesso sotto i 20 euro, con la facilità di accesso e la garanzia di un marchio che ormai è sinonimo di shopping online.

Amazon Haul arriva in Europa

L’obiettivo è chiaro: conquistare una fetta ancora più grande del mercato globale, attirando chi cerca affari convenienti senza doversi affidare a piattaforme meno conosciute. Grazie al nome e alla struttura logistica di Amazon, Haul potrebbe diventare un punto di riferimento per lo shopping low cost in Europa, replicando il successo americano. Certo, la concorrenza non starà a guardare, e il duello con i giganti cinesi si preannuncia acceso.

Tuttavia, il percorso non sarà privo di ostacoli. Negli Stati Uniti, Amazon Haul ha avuto un lancio relativamente semplice, ma in Europa le cose si complicano. Le normative europee sono molto più rigide rispetto a quelle americane, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità del packaging e le condizioni di lavoro nelle filiere produttive. Se Amazon Haul dovesse diventare parte integrante dell’ecosistema Amazon, dovrebbe rispettare anche il Digital Services Act, che impone trasparenza e controlli più severi sulle piattaforme online.

Per ora, il debutto europeo potrebbe avvenire in modalità “Beta”, ossia con una fase di test limitata, come già accaduto negli Stati Uniti. Questo permetterebbe ad Amazon di valutare la risposta del mercato e di adattarsi alle normative locali senza troppi rischi.

Resta da vedere se gli utenti europei accoglieranno con entusiasmo questa nuova piattaforma o se continueranno a preferire le alternative cinesi. Quel che è certo è che la battaglia per il dominio dell’e-commerce a basso costo è appena iniziata, e Amazon è pronta a giocare tutte le sue carte per vincerla.