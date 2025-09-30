PCIe 8.0, ecco le prime specifiche ai produttori: fino a 1 TB al secondo

hardware

Il consorzio PCI-SIG ha diffuso in questi giorni la versione preliminare (0.3) delle specifiche di PCIe 8.0, nuovo standard di connessione ad alta velocità per i componenti dei computer. Come da tradizione, le prime bozze vengono messe a disposizione dei membri per avviare la fase di valutazione e sviluppo. L’obiettivo rimane quello che accompagna ogni generazione: raddoppiare la banda rispetto alla versione precedente.

Velocità mai viste prima

Nella configurazione a 16 linee (x16), PCIe 8.0 punta a raggiungere la velocità record di 1 terabyte al secondo. Per rendere l’idea, equivale al trasferimento di centinaia di film in streaming in meno di un secondo. È un traguardo che conferma la traiettoria di crescita dello standard, già passato dai pochi gigabyte al secondo delle prime versioni a cifre oggi difficili da saturare nel mondo consumer.

Tempi lunghi per l’adozione

Nonostante l’annuncio, i dispositivi compatibili sono ancora lontani. La roadmap indica che la versione definitiva 1.0 delle specifiche dovrebbe arrivare nel 2028, con i primi prodotti commerciali previsti attorno al 2030. Nel frattempo, il mercato si trova a cavallo tra PCIe 4.0 e PCIe 5.0: le schede madri e gli SSD più recenti supportano già la quinta generazione, ma gran parte delle configurazioni reali continuano a mescolare componenti basati su 4.0.

Anche chi possiede sistemi completamente 5.0 non registra vantaggi tangibili nell’uso quotidiano: tempi di avvio, gestione di software di produttività o fluidità dei videogiochi non migliorano in modo percepibile, segno che la banda disponibile supera di molto le esigenze attuali.

Dove farà la differenza

Il quadro cambia se si guarda a server e datacenter. L’era dell’intelligenza artificiale generativa ha reso la velocità di trasferimento dei dati un fattore cruciale. I modelli di IA richiedono di muovere enormi quantità di informazioni tra CPU, GPU e memorie. Qui PCIe 8.0 può rappresentare una vera svolta, garantendo prestazioni adeguate per le esigenze future di training e inferenza.

Il salto a 1 TB/s sembra lontano dalla realtà degli utenti comuni, ma lo sviluppo costante dello standard è ciò che permette, nel lungo periodo, di sostenere innovazioni come SSD sempre più veloci o schede grafiche di nuova generazione. Al ritmo attuale, quando PCIe 8.0 arriverà sul mercato consumer, è probabile che sarà già in fase di diffusione il PCIe 6.0, a conferma del divario temporale che separa il settore professionale da quello domestico.