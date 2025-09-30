ho Mobile, ritorna la super promo operator attack

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha adeguato qualche tempo fa la sua proposta di offerte a quelle del gruppo Fastweb+Vodafone. Nonostante questo, l’operatore ha comunque deciso di riproporre nuovamente una delle sue offerte di punta del passato. Ci stiamo riferendo all’offerta a basso costo nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga.

ho Mobile, ritorna nuovamente la super promo a basso costo dell’operatore

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco fatto ritornare ufficialmente una delle sue offerte di punta del passato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima risulta ora disponibilie nuovamente all’attivazione nei negozi fisici autorizzati di ho Mobile a partire dalla giornata del 29 settembre 2025. Per il momento, non è riportata nessuna data di scadenza per questa offerta.

Tuttavia, rispetto a prima, questa volta l’offerta è di tipo operator attack. Questo significa che sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di ho Mobile. Tra questi, sono compresi Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile, Daily Telecom e altri operatori virtuali, ad esclusione però degli operatori virtuali Kena e Very Mobile.

Con ho. 5,99 100 Giga, gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle estremamente interessante. Nello specifico, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare con una connettività massima pari al 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, per usare questo bundle gli utenti non dovranno spendere una fortuna. Sarà infatti richiesto un costo molto basso pari a soli 5,99 euro al mese .