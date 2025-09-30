CMF Headphone Pro, svelato il nome del misterioso slider: si chiamerà Energy Slider

CMF Headphone Pro

Le CMF Headphone Pro, attese per il debutto del 29 settembre, hanno finalmente tolto il velo su uno degli elementi più enigmatici mostrati nei teaser precedenti: il curioso slider fisico integrato sulle cuffie si chiamerà Energy Slider. La conferma arriva direttamente dal brand CMF by Nothing, anche se per ora senza chiarire quale sia la funzione precisa di questo comando.

Il teaser e il ruolo dello slider

Il nuovo teaser ufficiale si concentra proprio sullo slider, senza però svelare nulla del resto delle cuffie. La comunicazione è volutamente ambigua, in pieno stile Carl Pei, fondatore di Nothing ed ex OnePlus, noto per giocare con l’attesa e l’hype della community.

Al momento, l’Energy Slider resta un enigma. Non è chiaro se controlli il livello dei bassi, l’intensità della cancellazione attiva del rumore (ANC) o se serva a gestire parametri più complessi. Lo slogan del primo teaser, “Remix Everything”, potrebbe alludere alla possibilità di personalizzare profondamente il suono, o semplicemente alla presenza di parti intercambiabili come i padiglioni colorati.

I fan hanno iniziato a speculare sul possibile funzionamento dello slider. Alcuni immaginano un controllo rapido del profilo audio, altri pensano a un comando legato all’autonomia o addirittura a funzioni ibride con altri dispositivi. Non mancano teorie più ironiche, come chi suggerisce che lo slider possa regolare “l’umore di Mark Zuckerberg durante un’audizione al Congresso”. Un esempio che dimostra come l’approccio comunicativo di Nothing riesca a stimolare la curiosità anche senza offrire dettagli concreti.

Controlli fisici al centro del design

Quel che appare certo è che Nothing punta con decisione su controlli fisici e tattili. Già le Nothing Headphone (1) erano ricche di pulsanti, e i teaser delle CMF Headphone Pro suggeriscono addirittura la presenza di una rotellina a scorrimento, simile a quella di un mouse.

Una scelta che va contro la tendenza attuale di molti produttori, che hanno spostato numerose funzioni sui pannelli touch. Secondo Nothing, invece, in alcune situazioni i comandi fisici restano la soluzione più intuitiva e pratica, un approccio che incontra il favore di chi apprezza la semplicità d’uso.