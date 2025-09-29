Amazon FOLLE con lo sconto sul monitor da gaming MSI

In questi giorni su Amazon è stata attivata una delle migliori promozioni del momento, coinvolge il monitor da gaming MSI, in particolar modo parliamo del MSI MAG 322UPF, un prodotto con diagonale da 32 pollici e tecnologia IPS Rapid, che raggiunge una risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel) e soprattutto un refresh rate di 160Hz.

Il suo essere un dispositivo da gaming lo ritroviamo nella presenza di un tempo di risposta estremamente ridotto, pari a solo 1 millisecondo GtG, oltre al supporto all’HDR400 e la copertura del 125,7% della gamma dinamica sRGB. Il prodotto offre accesso a una buona connettività presente direttamente nella parte posteriore, dove possono trovare posto una displayport 1.4a, ma anche una USB-C e la solita classica porta HDMI per il collegamento al computer o una console.

Lo chassis è realizzato prevalentemente in plastica, con una grande base di appoggio caratterizzata da un piede centrale che alza notevolmente il monitor dalla superficie. Il design è abbastanza classico, non notiamo l’anima da gaming, risultando adatto e facilmente utilizzabile praticamente ovunque, anche in un ufficio.

Amazon, la promozione è folle per il monitor da gaming

Un prezzo così basso difficilmente si era mai visto, considerando che comunque il prodotto ha un listino di 599 euro. La spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto corrisponde esattamente a soli 349 euro, con un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole. L’ordine è da completare al seguente link.

A tutti gli effetti le sue dimensioni non risultano essere particolarmente impegnative, difatti raggiungono 72,71 x 23,37 x 49,49 centimetri di altezza, considerando anche la base di appoggio. Disponibile solo nella colorazione nera, il prodotto viene spedito da Amazon a domicilio entro pochissimo tempo, senza costi aggiuntivi da sostenere rispetto a quelli mostrati a schermo.