JBL Boombox 4 e PartyBox 720: potenza estrema per feste senza limiti

La quarta generazione della JBL Boombox è pronta a diventare la regina delle casse portatili. Con il suo nuovo design alleggerito di quasi un chilo, la Boombox 4 pesa 5,9 kg ma sprigiona un’energia impressionante: il 50% di potenza in più in modalità batteria rispetto al modello precedente. L’autonomia tocca le 28 ore, estendibili fino a 34 con Playtime Boost, mentre la batteria ora è sostituibile.

A rendere unico il suono ci pensa il sistema AI Sound Boost, capace di ottimizzare in tempo reale le prestazioni mantenendo il suono pulito a qualsiasi volume. I bassi diventano protagonisti con il nuovo Bass Boost a due modalità: Deep Bass, per toni profondi e avvolgenti, e Punchy Bass, per un impatto più energico e ritmico. Come se non bastasse, i loghi JBL sui radiatori dei bassi si illuminano a LED pulsando al ritmo della musica.

JBL Boombox 4: più potenza, meno peso

La nuova architettura audio prevede un terzo radiatore passivo e due driver midrange aggiornati, capaci di sostituire il subwoofer tradizionale e garantire un equilibrio ancora più efficace. Boombox 4 non teme avventure: grazie alla certificazione IP68 resiste a polvere, acqua e schizzi, trasformandosi nella compagna ideale per spiagge, piscine o feste all’aperto. Disponibile in Midnight Black, Ocean Blue e Camouflage, sarà in vendita a 499,99 euro.

JBL PartyBox 720: 800W e show di luci immersivi

Se Boombox 4 è l’icona portatile, il nuovo JBL PartyBox 720 è il mostro da festa. Con ben 800W di potenza RMS, due woofer da 9 pollici e tweeter dedicati, offre un JBL Pro Sound capace di riempire un intero campo da basket con bassi potenti e alti cristallini. Anche qui ritorna la tecnologia AI Sound Boost, che calibra automaticamente il suono per esaltare al meglio ogni genere musicale. Il PartyBox 720 non si limita all’audio. Integra un lightshow dinamico di nuova generazione, sincronizzato con la musica. Dalle stelle allo strobo, le luci trasformano l’ambiente in un vero club, il tutto gestibile dall’app JBL PartyBox per una personalizzazione totale.

Pensato per spostarsi facilmente, monta ruote robuste e una maniglia ergonomica, così la festa può seguirti ovunque. Con le batterie opzionali JBL Battery 600, il divertimento continua fino a 15 ore, con ricarica rapida che aggiunge 2 ore extra in soli 10 minuti. E grazie ai due ingressi XLR, puoi collegare microfono, chitarra o consolle da DJ per spettacoli dal vivo. La cassa sarà disponibile dal 1° ottobre a 899,99 euro, con certificazione IPX4 per resistenza agli schizzi.

Due modi di vivere la musica, un solo JBL

Ricapitolando, che tu voglia un compagno portatile per ogni avventura o la colonna sonora definitiva per una festa indimenticabile, Boombox 4 e PartyBox 720 incarnano l’essenza JBL e soddisferanno ogni tua esigenza. Con bassi potenti, tecnologie dell’azienda e un design robusto pensato per durare. La prima è l’alleata perfetta per musica ovunque, con potenza e autonomia incredibili in un corpo compatto. La seconda è la regina delle feste, con un suono capace di scuotere le pareti e un lightshow che trasforma l’atmosfera in puro spettacolo. Con questi due modelli, JBL conferma ancora una volta di essere il punto di riferimento assoluto per chi cerca energia, qualità e divertimento senza compromessi.