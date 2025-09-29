Google Documenti si prepara ad un cambio look

Google Documenti sta attraversando una fase di rinnovamento. Quest’ultima non riguarda soltanto l’integrazione dell’intelligenza artificiale, ma anche la struttura stessa della sua applicazione mobile. I cambiamenti, ancora in fase di test, emergono da anticipazioni tecniche e offrono un’idea abbastanza chiara della direzione scelta da Mountain View. L’azienda punta ad un equilibrio tra modernizzazione estetica e ottimizzazione delle funzioni quotidiane. Al centro di tale processo si colloca il tema della ricerca dei file, spesso considerato un punto critico da parte degli utenti. La nuova impostazione prevede filtri più dettagliati, capaci di restringere i risultati in base al tipo di documento, alle persone coinvolte nella condivisione o al periodo di ultima modifica. In tal modo la consultazione non sarà più affidata a una ricerca generica, ma potrà trasformarsi in un’operazione molto più mirata.

Google Documenti: ecco cosa cambia con l’aggiornamento

Un’attenzione particolare viene riservata anche agli strumenti di formattazione del testo. Al momento, quest’ultimi sono collocati nella parte superiore. Ora, invece, verranno spostati nella barra inferiore, così da agevolare l’utilizzo con una sola mano. Inoltre, la barra diventerà scorrevole orizzontalmente e offrirà un accesso più immediato a opzioni che, in passato, erano nascoste in menu aggiuntivi. Su dispositivi più ampi, come tablet o modelli pieghevoli, tutte le funzioni resteranno invece visibili contemporaneamente, evitando passaggi supplementari.

E non è tutto. L’interfaccia abbraccia pienamente i principi di Material 3 Expressive, il linguaggio visivo più recente di Google. Il rinnovamento interessa elementi simbolici come il Floating Action Button, che assume una presenza grafica più audace, e la disposizione dei menu, ora caratterizzati da contenitori tondeggianti che sostituiscono i tradizionali riquadri. Non si tratta soltanto di un abbellimento, ma di un modo per rendere l’esperienza più leggibile e coerente.

Le modifiche, nel loro insieme, segnalano una volontà precisa: rendere Google Documenti più agile e vicino alle modalità d’uso che caratterizzano la produttività digitale odierna.