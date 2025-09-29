Amazon: offerta da SOGNO sulla smart TV Hisense

Occasione assolutamente da non perdere di vista in questi giorni sull’acquisto di una smart TV Hisense, il prezzo di vendita del prodotto più richiesto e desiderato degli ultimi mesi è in fortissimo ribasso rispetto al listino iniziale, grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti.

Il prodotto in questione presenta codice 50A6Q, ciò ci permette di capire di cosa effettivamente stiamo parlando, un device con diagonale da 50 pollici, IPS LCD che raggiunge una risoluzione 4K Ultra HD, ed integra tantissima tecnologia: è una smart TV VIDAA U8, con dolby vision, HDR 10, Game Mode Plus, ma anche VIDAA Voice, HEVC 10, la tivù e assistente Amazon Alexa effettivamente incluso.

Il design non presenta tratti distintivi che gli permettono di distinguersi dalla massa, è infatti sottile, con due piedi di appoggio posti esattamente ai lati del televisore, sorreggendolo perfettamente e alzandolo non di poco dalla superficie stessa. I connettori presenti posteriormente sono sufficientemente vari: due porte USB, due HDMI 2.1 (con supporto 4K a 60Hz), una CI Card, un jack da 3,5mm, una HDMI 2.0, il digital audio, ethernet per il collegamento alla rete (anche se supporta il WiFi) e AV Input.

Solo con il canale Telegram @codiciscontotech avrete le offerte Amazon con tutti i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

Amazon, sconto incredibile sulla smart TV Hisense

Uno sconto da non perdere in questi giorni su Amazon, la promozione di cui vi stiamo parlando, che coinvolge una smart TV Hisense, porta la spesa a una riduzione del 29%, in questo modo si parte da un listino di 399 euro, per scendere di circa 110 euro, e arrivare in questo modo a poter sostenere un investimento finale di soli 283 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Come per quasi tutti i prodotti di cui vi parliamo, la spedizione a domicilio è completamente gratuita con consegna in tempi brevissimi e garanzia di 24 mesi.