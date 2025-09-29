Google aggiorna l’app Pixel Watch con un nuovo design

Google continua il percorso di rinnovamento delle sue applicazioni dedicate al settore indossabile e lo fa puntando sugli smartwatch Pixel Watch. Dopo il recente restyling dell’app Orologio per Wear OS, che ha introdotto icone più moderne per funzioni come sveglia, cronometro e timer, arriva ora un aggiornamento davvero interessante che non passa inosservato.

La versione 4.1 segna un cambiamento visibile già a partire dall’icona. L’immagine precedente, un orologio stilizzato contornato dai classici quattro colori del marchio, lascia spazio a una nuova immagine che richiama più fedelmente le linee del Pixel Watch. I colori ricordano quelli introdotti con l’ultima revisione grafica dell’app Google Orologio, creando così un’identità visiva più coerente. L’obiettivo di Google? Uniformare il linguaggio estetico delle sue applicazioni principali, favorendo l’immediatezza di riconoscimento per gli utenti.

Interfaccia più chiara e funzionale per gli utenti Pixel

Oltre al restyling dell’icona, l’app Watch riceve numerosi miglioramenti nell’interfaccia. La parte superiore ora ospita un carosello in stile “storie”, che propone una guida interattiva alle funzioni principali dell’orologio, come Fitbit per il monitoraggio della salute, Gemini per l’assistente intelligente, Wallet per i pagamenti rapidi e Emergenze personali. Questo approccio rende più intuitiva la scoperta delle funzionalità e favorisce una maggiore immediatezza d’uso.

Le modifiche toccano anche i menù interni, ora riorganizzati in contenitori o tessere suddivise per categorie, così da rendere più semplice la navigazione. Anche il catalogo dei riquadri personalizzabili del Pixel Watch è stato adattato al nuovo design Material 3 Expressive, con un aspetto più ordinato. L’app, fondamentale per configurare i quadranti, gestire le schede, installare applicazioni e personalizzare lo smartwatch, è in fase di lancio progressivo su Google Play Store. Per chi non volesse attendere, sarà presto disponibile il pacchetto APK per l’installazione manuale tramite portali dedicati come APKMirror.

Con questa revisione, Google conferma la sua volontà di rendere i Pixel Watch non solo più potenti dal punto di vista hardware, ma anche più coerenti e raffinati sul fronte software, seguendo la strada tracciata dal Material 3 Expressive. L’esperienza complessiva diventa quindi più moderna, uniforme e in linea con l’identità visiva del mondo Google.