Fibra di Iliad: offerte, prezzi e tutto ciò che c’è da sapere

Non solo promozioni per la linea mobile, ma Iliad è affermata anche per quanto riguarda la fibra.

La fibra una delle migliori soluzioni al giorno d’oggi per chi voglia avere una navigazione veloce e stabile nella propria abitazione.

Iliad in questo è leader, poiché la propria fibra permette una velocità molto alta, servizi aggiuntivi e soprattutto dei prezzi super competitivi.

Iliad: tutto quello che c’è da sapere sulla fibra

Iliad propone due tariffe davvero interessanti per quanto riguarda la fibra.

La prima tariffa disponibile per tutti gli utenti mobile Iliad che abbiano un’offerta con un costo di 9,99 € oppure 11,99 € al mese e con pagamento automatico.

Inclusi nella tariffa sono 100% fibra ottica FTTH estremamente veloce e il router Iliad box con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito.

In più tutti gli utenti hanno a disposizione chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 altre destinazioni internazionali, oltre all’applicazione Iliadbox connect con cui gestire tutto.

La tariffa per avere nella propria abitazione la fibra pura di Iliad ha un costo di 21,99 € al mese.

L’istallazione invece prevede una tariffa di 39,99 € una tantum.

Per quanto riguarda la seconda tariffa che Iliad mette a disposizione, è sempre disponibile per tutti gli utenti mobile Iliad con un’offerta da 9,99 € oppure da 11,99 € al mese e con pagamento automatico.

Incluso si ha sempre il 100% fibra ottica FTTH super veloce, le chiamate illimitate in Italia e verso i più di 60 destinazioni internazionali e l’applicazione Iliadbox Connect per la gestione della rete.

Rispetto all’altra tariffa, questa permette di avere un router Wi-Fi 7 con fibra superveloce, 2 Wi-Fi Extender, una Saponetta Wi-Fi con Sim dati e l’antivirus.

E ancora si può avere l’intelligenza artificiale Mistral AI per ben sei mesi.

Il costo di quest’altra tariffa è di 29,99 € al mese per sempre. Mentre il prezzo dell’istallazione è di 39,99 € una tantum.

Non bisogna fare altro che verificare la propria copertura e decidere quale tariffa scegliere.