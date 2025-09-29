Euronics: le nuove promo tech con COSTI super RIBASSATI

C’è sempre quel momento in cui vi dite “ok, oggi entro solo per dare un’occhiata” e poi, zac!, finite col pensare di tornare a casa con mezzo salotto nuovo. Succede perché Euronics ha l’arte di stupire come per magia: sconti che vi sorprendono e prezzi che fanno battere le mani dalla gioia (tipo foche). Perfino lo smartphone Samsung Galaxy A16 a 129 euro sembra lì pronto a chiamarvi solo per ricordarvi che non serve un capitale per avere tecnologia direttamente in tasca. Girare tra queste offerte Euronics è un po’ come entrare in una stanza piena di giochi: c’è la TV che volevate, la console che vi invita a mollare tutto e partire per un’avventura digitale e l’elettrodomestico che vi fa scoprire che anche cucinare può diventare quasi un passatempo.

Promo da non perdere eccezionali ora da Euronics

Dentro le promo Euronics spunta un TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro, accanto a un LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro, pensato per chi vuole trasformare il salotto in un mini cinema. Poi c’è il fascino del Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, perfetto per dare un tono elegante al soggiorno. Non mancano le console: da Euronics trovate la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro oppure la PlayStation 5 Digital Edition Slim a 399,99 euro, senza dimenticare la novità Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509 euro.

Per gli amanti della praticità quotidiana, ecco la Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, il Dyson V10 Absolute a 379 euro e la De Longhi Magnifica Start a 349 euro, un’icona per chi non vuole rinunciare al caffè come si deve. Euronics non si ferma qui: propone anche il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro e le raffinate AirPods Pro 3 Apple a 249 euro. Con tutte queste chicche, da Euronics c’è davvero il rischio che usciate con più borse di quanto pensavate. Perché da Euronics la tecnologia diventa irresistibile e sì, anche un po’ contagiosa.