Vivo V60 Lite 5G arriva con un nuovo chip

Il panorama degli smartphone di fascia media continua a sorprendere per innovazione e prestazioni. A tal proposito, l’ultimo arrivato, il Vivo V60 Lite 5G, propone soluzioni tecniche che fino a poco tempo fa erano esclusivi per i modelli di fascia alta. Ciò a partire dal chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Realizzato con processo a 4 nm, tale sistema unisce core ad alte prestazioni ARM Cortex-A78 con core a basso consumo ARM Cortex-A55. Supportati dalla GPU Mali-G615 MC2, e promette una gestione bilanciata tra potenza e efficienza energetica. La scelta di un processore così recente in un dispositivo midrange riflette la crescente attenzione del mercato verso prestazioni elevate senza compromettere autonomia e compattezza.

Vivo V60 Lite 5G: ecco le novità presentate

Il design del dispositivo si distingue per l’equilibrio tra dimensioni e batteria. Con un profilo sottile tra 7,59 e 7,69 millimetri e un peso di 194 grammi, il dispositivo ospita una batteria da 6.500 mAh. Il tutto senza apparire ingombrante. Il display OLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz offre immagini dettagliate e colori vividi. Supportando contenuti HDR.

Un altro elemento distintivo è il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50 MP, equipaggiata con sensore Sony IMX882 e stabilizzazione ottica, punta a garantire scatti nitidi. La fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e quella frontale da 32 MP completano un sistema versatile.

Sul piano della connettività e della sicurezza, il V60 Lite 5G supporta 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C. Lo scanner di impronte sotto al display aggiunge un ulteriore livello di protezione. Mentre la certificazione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua. La memoria è di 12 GB, espandibile virtualmente, e lo storage fino a 256 GB con tecnologia UFS 3.1. Il lancio iniziale del nuovo dispositivo Vivo riguarda il mercato taiwanese, con prezzi di circa 391 e 419 euro per le varianti da 8 e 12 GB di RAM. Una versione 4G, equipaggiata con chip Snapdragon 685, dovrebbe essere disponibile a breve.