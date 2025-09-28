Ad
domenica, Settembre 28, 2025
domenica, Settembre 28, 2025
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Vivo V60 Lite 5G arriva con un nuovo chip

Un nuovo chip MediaTek sta per arrivare sul mercato grazie alla presentazione dei Vivo V60 Lite 5G. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Vivo V60 Lite 5G

Il panorama degli smartphone di fascia media continua a sorprendere per innovazione e prestazioni. A tal proposito, l’ultimo arrivato, il Vivo V60 Lite 5G, propone soluzioni tecniche che fino a poco tempo fa erano esclusivi per i modelli di fascia alta. Ciò a partire dal chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Realizzato con processo a 4 nm, tale sistema unisce core ad alte prestazioni ARM Cortex-A78 con core a basso consumo ARM Cortex-A55. Supportati dalla GPU Mali-G615 MC2, e promette una gestione bilanciata tra potenza e efficienza energetica. La scelta di un processore così recente in un dispositivo midrange riflette la crescente attenzione del mercato verso prestazioni elevate senza compromettere autonomia e compattezza.

Vivo V60 Lite 5G: ecco le novità presentate

Il design del dispositivo si distingue per l’equilibrio tra dimensioni e batteria. Con un profilo sottile tra 7,59 e 7,69 millimetri e un peso di 194 grammi, il dispositivo ospita una batteria da 6.500 mAh. Il tutto senza apparire ingombrante. Il display OLED da 6,77 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz offre immagini dettagliate e colori vividi. Supportando contenuti HDR.

Un altro elemento distintivo è il comparto fotografico. La fotocamera principale da 50 MP, equipaggiata con sensore Sony IMX882 e stabilizzazione ottica, punta a garantire scatti nitidi. La fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e quella frontale da 32 MP completano un sistema versatile.

Sul piano della connettività e della sicurezza, il V60 Lite 5G supporta 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC e USB-C. Lo scanner di impronte sotto al display aggiunge un ulteriore livello di protezione. Mentre la certificazione IP65 assicura resistenza a polvere e acqua. La memoria è di 12 GB, espandibile virtualmente, e lo storage fino a 256 GB con tecnologia UFS 3.1. Il lancio iniziale del nuovo dispositivo Vivo riguarda il mercato taiwanese, con prezzi di circa 391 e 419 euro per le varianti da 8 e 12 GB di RAM. Una versione 4G, equipaggiata con chip Snapdragon 685, dovrebbe essere disponibile a breve.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.