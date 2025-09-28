Amazon Prime è difficile da cancellare? Ecco le recenti accuse

A Seattle, un tribunale federale si trova ora a valutare una delle questioni più delicate per l’economia digitale contemporanea. Ovvero il modo in cui le grandi piattaforme gestiscono gli abbonamenti online. Sul banco degli imputati c’è Amazon e il suo servizio più redditizio, Amazon Prime, che negli Stati Uniti conta oltre 200 milioni di iscritti. La Federal Trade Commission (FTC) ha aperto il procedimento sostenendo che l’azienda avrebbe utilizzato strategie di design ingannevoli, note come “dark patterns”. Tutto ciò per rendere più difficile la cancellazione del servizio. I documenti della FTC descrivono un meccanismo interno chiamato “Iliade”, concepito per complicare la procedura di disdetta. L’agenzia federale accusa Amazon di aver trattenuto denaro da consumatori inconsapevoli. Non intervenendo nonostante la consapevolezza dei problemi.

Amazon Prime troppo difficile da cancellare?

Il caso prende una piega significativa con il possibile coinvolgimento personale di due dirigenti di alto livello, Neil Lindsay e Jamil Ghani. Ciò qualora la giuria stabilisse responsabilità individuali. Altri elementi contro l’azienda includono la mancata consegna di decine di migliaia di documenti. Comportamento definito dal giudice John Chun come “equivalente a malafede”. Amazon, dal canto suo, respinge le accuse. La società descrive Prime come un servizio scelto liberamente dagli utenti.

Il dibattito in aula però solleva un interrogativo più ampio, che riguarda l’intera industria degli abbonamenti digitali. Dove si colloca la linea tra fidelizzazione legittima e manipolazione dei consumatori? Oltre alle implicazioni immediate per Amazon, il procedimento potrebbe avere effetti su come le piattaforme digitali progettano le interazioni con i clienti. La definizione di pratiche trasparenti e corrette diventa cruciale in un mercato in cui gli abbonamenti costituiscono una fonte di profitto. Il caso offre dunque uno spunto di riflessione più generale. In un mondo sempre più digitalizzato, le strategie di fidelizzazione rischiano di incidere profondamente sul rapporto tra aziende e consumatori. Non resta ora che attendere e scoprire cosa accadrà con Prime.