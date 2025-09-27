Amazon IMPAZZISCE con lo sconto folle sul notebook Acer Aspire 16

L’occasione migliore del momento arriva direttamente su Amazon, con la possibilità per ogni utente di acquistare il notebook Acer Aspire 16, il risparmio è notevole sul listino iniziale, riuscendo in questo modo a godere di un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole e pronto a fare la differenza.

Il modello che potete acquistare a prezzo scontato è caratterizzato prima di tutto dalla presenza di un ampio display da 16 pollici di diagonale, è un OLED di ottima qualità che raggiunge una risoluzione WUXGA+, ma che allo stesso tempo risulta essere supportato dalla soluzione perfetta per i dispositivi mobili: processore Intel Core Ultra 7-256V, con la configurazione che si completa con la presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il prodotto in questione viene a tutti gli effetti definito un Copilot+ PC, data la presenza integrata dell’assistente di Microsoft, raggiungibile con l’apposito pulsante.

Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, rappresentando una soluzione di design eccezionalmente elegante e in linea con le aspettative per la corrispettiva fascia di prezzo di posizionamento. Il sistema operativo è Windows 11, senza particolari personalizzazioni software da parte di Acer, se non per la presenza di un unico applicativo tramite il quale raggiungere e controllare tutte le funzionalità del PC.

Amazon, le nuove offerte sono folli, anche su Acer Aspire 16

Uno dei migliori laptop della fascia media, Acer Aspire 16, con intelligenza artificiale integrata, può essere vostro a soli 989 euro, partendo da un listino di 1199 euro (il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era stato di 1049 euro).

