ROG Xbox Ally e Ally X: aperti i preordini per le nuove console portatili

Il mondo del gaming portatile si arricchisce di due nuovi protagonisti: ROG Xbox Ally e la versione potenziata Ally X. Entrambi i modelli sono disponibili in preordine e saranno consegnati a partire dal 16 ottobre. Questo avverrà anche sul mercato italiano. Si tratta di una delle novità più attese, perché uniscono la tradizione hardware di ASUS con l’ecosistema Xbox. Creano così una piattaforma che porta l’esperienza dei giochi da console in un formato compatto e versatile.

La differenza tra le due varianti non è solo nel prezzo. La versione base è pensata per chi cerca un dispositivo equilibrato. È capace di gestire titoli moderni senza troppi compromessi. Ha uno schermo da 7 pollici a 120 Hz e dispone di un’ergonomia studiata per lunghe sessioni. La versione Ally X, invece, punta a soddisfare i giocatori più esigenti: più memoria, più spazio di archiviazione e una batteria più capiente. Questi elementi ne fanno un vero sostituto del portatile da gaming. Anche la connettività è stata rafforzata. Permette di collegare monitor esterni e accessori con una fluidità che amplia molto le possibilità d’uso.

Un nuovo capitolo per il gaming portatile

Il prezzo riflette queste differenze. La ROG Xbox Ally viene proposta come un punto d’ingresso accessibile per entrare nel mondo del gaming portatile di nuova generazione. La Ally X rappresenta l’opzione premium per chi non vuole rinunce in termini di prestazioni. In entrambi i casi, però, resta la sensazione di trovarsi davanti a prodotti maturi. Sono pensati non solo come gadget tecnologici ma anche come strumenti per vivere il gaming in libertà, a casa come in viaggio.

Con l’arrivo dei preordini si accende anche la curiosità su come il mercato risponderà. I giocatori ora hanno una scelta in più in un settore che sta crescendo rapidamente, e queste due proposte sembrano pronte a diventare protagoniste. Queste console non rappresentano solo un aggiornamento tecnico, ma l’inizio di un percorso che potrebbe ridefinire il concetto di gioco in mobilità.