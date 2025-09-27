Lycamobile: 5G, minuti e SMS illimitati a meno di dieci euro!

Se stai cercando un’offerta telefonica che sia chiara, semplice e soprattutto conveniente, Lycamobile ha appena messo sul piatto qualcosa che merita attenzione. Sto parlando del piano che include 5G, minuti e SMS illimitati, più 200 GB di traffico dati, tutto a 9,99 euro al mese. Sì, hai capito bene: meno di dieci euro al mese per avere tutto questo, con la possibilità di portare il tuo numero da qualsiasi operatore senza problemi.

Un piano illimitato e 200 GB di dati a 9,99 €: la nuova mossa di Lycamobile

Il bello di questa offerta è che parte subito dopo aver completato la registrazione. C’è solo un piccolo passaggio da rispettare: se la portabilità del numero viene rifiutata, non ti preoccupare, potrai riprovare e il piano resterà riservato per trenta giorni su un numero temporaneo Lycamobile. Una volta attivata, riceverai un messaggio di conferma, oppure puoi controllare se tutto è pronto chiamando il *137# direttamente dal tuo telefono.

Un dettaglio importante: l’offerta dura trenta giorni e si rinnova automaticamente, quindi è necessario avere credito sufficiente per garantire la prima attivazione e i rinnovi successivi. Se per qualche motivo il credito non bastasse, non c’è da preoccuparsi: hai fino a novanta giorni per sistemare la situazione e mantenere attivo il piano.

Per chi ama la velocità, il 5G è incluso, ma con una condizione: serve un dispositivo compatibile e naturalmente copertura 5G nella zona in cui ti trovi. Lycamobile utilizza il 5G disponibile sulla sua rete, quindi quando sei sotto copertura puoi davvero sfruttare la navigazione ultraveloce. E non dimentichiamo che la SIM supporta anche il VoLTE: questo significa chiamate chiare e veloci, ma solo se il tuo dispositivo è abilitato al 4G sulla rete Lycamobile.

È bene sapere che l’offerta è pensata per uso personale e privato, non commerciale, e segue la politica di corretto utilizzo in roaming dell’azienda. Tutti i termini, le condizioni e le eventuali modifiche sono pubblicati sul sito ufficiale, quindi è facile tenersi aggiornati e sapere sempre cosa aspettarsi.

In pratica, se cerchi una soluzione semplice, economica e con dati abbondanti, questa offerta di Lycamobile ha tutto quello che serve. Minuti, SMS, giga e 5G a un prezzo chiaro e senza sorprese: un pacchetto pensato per chi vuole navigare, comunicare e rimanere connesso senza complicazioni.