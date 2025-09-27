AheadForm presenta un androide che strizza l’occhio all’AI

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un progetto cinese che sembra uscito da un film di fantascienza. L’azienda AheadForm ha mostrato una testa umanoide capace di esprimere emozioni in maniera sorprendentemente realistica. Nel video pubblicato su YouTube, il prototipo muove gli occhi, alza le sopracciglia, fa piccoli ammiccamenti e micro-espressioni che sembrano davvero umane. E il punto non è solo tecnico: chi guarda non può fare a meno di sentirsi in qualche modo coinvolto, perché c’è qualcosa di innatamente “vivente” in quei gesti.

Un volto che parla senza parole: il prototipo di AheadForm

Secondo l’azienda, tutto questo è reso possibile dall’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale auto-supervisionati e da una tecnologia di attuazione bionica di precisione. L’obiettivo è chiaro: rendere la comunicazione tra uomo e macchina più naturale, permettendo ai robot di cogliere segnali non verbali e rispondere con espressioni che abbiano un senso. Il risultato, a giudicare dal video, è impressionante.

Alla base della tecnologia c’è un motore brushless progettato per controllare in modo estremamente preciso i movimenti del volto. È compatto, silenzioso e poco energivoro, ma soprattutto consente variazioni sottili: sorrisi quasi impercettibili, cambi di sguardo che non sembrano robotici. La differenza con altri androidi più rigidi si nota subito: qui il movimento sembra naturale, quasi impercettibile, e questo cambia completamente l’esperienza di chi interagisce.

La “Elf series” dell’azienda include diversi modelli dal design fiabesco, con occhi grandi e orecchie a punta, ciascuno con oltre trenta gradi di libertà per generare espressioni complesse. L’ultimo arrivato, chiamato “Xuan”, è a corpo intero e mantiene un contatto visivo realistico, interagendo con un sistema dinamico di espressioni. Alcuni modelli, come l’Elf V1, sono già in grado di percepire l’ambiente, imparare e comunicare in autonomia, aggiungendo un livello di interazione che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

Il fondatore Hu Yuhang parla di un futuro in cui, nel giro di un decennio, i robot potranno interagire quasi come esseri umani e, in vent’anni, camminare e svolgere attività quotidiane. Non tutti però sono convinti: alcuni esperti sottolineano che robot bipedi iper-realistici potrebbero non essere così efficienti rispetto a macchine progettate per compiti specifici.

Nonostante questo, il settore cinese della robotica umanoide sta correndo veloce. Oltre ad AheadForm, aziende come Shanghai Qingbao Engine Robot sviluppano androidi iper-realistici già impiegati nei centri commerciali, negli ospedali o nello streaming e-commerce. L’obiettivo principale resta però chiaro: affiancare le persone nelle mansioni ripetitive e domestiche, combinando produttività e interazione, e forse, chissà, avvicinandoci sempre di più a un mondo in cui convivere con robot realistici sarà normale.