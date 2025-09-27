App Google: come cambierà il look della ricerca vocale e musicale

Google AI

Google sta testando una nuova interfaccia grafica per la ricerca vocale e musicale all’interno della sua applicazione ufficiale. Le prime segnalazioni arrivano da utenti che hanno installato la versione 16.36.40.sa.arm64 beta di App Google. L’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti, ma introduce modifiche visive pensate per allineare l’esperienza con le funzioni di intelligenza artificiale che l’azienda sta sviluppando.

La nuova interfaccia in test

Nella versione attuale, toccando l’icona del microfono in App Google o nel widget della schermata iniziale si apre una pagina con la scritta “In ascolto…”. Qui compaiono anche le ricerche recenti e una serie di suggerimenti. Lo stesso vale per la ricerca musicale: si apre una schermata con un’animazione e un messaggio che invita a riprodurre, cantare o canticchiare un brano.

Con la nuova interfaccia, invece, questi elementi vengono rimossi. Le ricerche recenti e i suggerimenti scompaiono, mentre la schermata principale della ricerca vocale adotta la stessa animazione pulsante già vista nella modalità AI di Google. Anche la sezione per la ricerca musicale riceve un restyling simile, con un messaggio più grande e in grassetto, pensato per dare maggiore centralità all’azione di ascolto.

Integrazione con l’intelligenza artificiale

Le modifiche non cambiano il funzionamento della ricerca, ma ne rinnovano la presentazione grafica. L’obiettivo è creare un linguaggio visivo coerente con le funzioni di Google AI, ormai al centro degli sforzi del colosso di Mountain View. Le nuove animazioni richiamano infatti quelle già integrate nella ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale, offrendo una continuità stilistica che anticipa il futuro dell’app.

Per il momento la nuova interfaccia è attiva solo per un numero limitato di utenti. L’aggiornamento viene gestito lato server, quindi non basta installare la beta per riceverlo. Come spesso accade in questi casi, Google sta probabilmente monitorando il comportamento degli utenti e raccogliendo dati prima di procedere a un rilascio più ampio.

Se i test non evidenzieranno problemi, la nuova grafica dovrebbe arrivare a livello globale nelle prossime settimane. Non sono emersi dettagli su eventuali ulteriori funzioni collegate, ma la revisione sembra concentrarsi per ora sull’aspetto estetico e sull’integrazione con l’ecosistema AI di Google.