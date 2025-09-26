WhatsApp introduce “@tutti” nei gruppi. Ecco come funzionerà

WhatsApp è sempre alla ricerca di novità che possano apportare delle migliorie alla piattaforma.

Si tratta sempre della piattaforma per la messaggistica istantanea più amata dagli utenti. Ma questa preferenza è dovuta proprio all’attenzione nei loro confronti.

WhatsApp spesso predilige l’introduzione di funzioni che abbiano lo scopo di semplificare la vita degli utenti che chattano sulla piattaforma.

In teoria, mandare dei messaggi non dovrebbe essere così complicato. Però siamo nell’era della tecnologia avanzata e ogni aiuto è sempre benaccetto.

Questo lo abbiamo visto recentemente con l’introduzione della funzione promemoria.

La funzione è stata pensata per aiutare gli utenti a non dimenticare più di rispondere a un messaggio ma facendoselo ricordare con una notifica da WhatsApp.

WhatsApp: un nuovo modo per menzionare gli utenti sui gruppi

Ora le funzioni delicate alla semplificazione della vita degli utenti si arricchiranno di un nuovo componente.

WhatsApp ha infatti pensato di introdurre una nuova funzione.

La novità in questione riguarderà i gruppi, o meglio la possibilità di menzionare i contatti nelle chat di gruppo.

Fino a questo momento nei gruppi è possibile menzionare ciascuno manualmente, ma per attirare l’attenzione di tutto il gruppo lo si può fare soltanto taggando tutti i membri.

Questa è un’operazione lenta, noiosa e anche inutile, per cui WhatsApp ha deciso di porre un rimedio.

D’ora in poi per attirare l’attenzione di tutti i contatti presenti in un gruppo si potrà digitare “@tutti”.

In questo modo tutti i partecipanti riceveranno la notifica del tag.

La cosa positiva è che WhatsApp ha deciso anche di introdurre un’opzione per silenziare l’arrivo di queste notifiche.

Ci sono alcuni utenti, infatti, che non amano ricevere nessun tipo di notifica. Semplicemente non hanno la necessità di essere menzionati nei gruppi.

Mettendo l’opzione per silenziare le notifiche WhatsApp dona molta libertà a ciascun utente a cui permette di non essere disturbato in nessun modo.