Tesla Model Y Performance, un SUV senza rivali

Tesla alza ancora l’asticella con la presentazione della Nuova Model Y Performance. Questa versione porta il SUV elettrico bestseller dell’azienda ad un livello superiore in termini di potenza, autonomia e design. Basata sulla recente re-ingegnerizzazione della gamma Model Y, questa variante non solo integra i miglioramenti introdotti a inizio anno. Inoltre, aggiunge una serie di upgrade esclusivi che la rendono la più raffinata e performante Model Y mai costruita.

Design sportivo e dettagli esclusivi con la Tesla Model Y più potente di sempre

La Nuova Model Y Performance si distingue subito per il suo look aggressivo. Presenta paraurti ridisegnati e ottimizzati per alte velocità. Include parti in fibra di carbonio, finiture in nero lucido e nuovi cerchi forgiati Arachnid 2.0 da 21’’ con coperture aerodinamiche. Non mancano pinze freno rosse, badge dedicati e dettagli stilistici che ne sottolineano l’anima sportiva. All’interno, sedili anteriori Performance con regolazioni estese. Sono presenti inserti in fibra di carbonio, pedali in alluminio e un nuovo touchscreen da 16’’ con risoluzione superiore che offrono un’esperienza premium e immersiva.

Potenza, efficienza e tecnologia

Sotto la scocca, la Model Y Performance conta 460 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge i 250 km/h di velocità massima. Il nuovo pacco batterie con celle ad alta densità energetica e la drive unit aggiornata garantiscono maggiore aderenza ed efficienza. Offre un consumo medio di 16,2 kWh/100 km e 580 km di autonomia WLTP. Le sospensioni adattive di nuova generazione, progettate internamente da Tesla, si regolano in tempo reale. Queste offrono un equilibrio perfetto tra comfort e dinamica mentre si è alla guida.

In Italia da settembre

La Nuova Model Y Performance è disponibile in Italia con un prezzo di 61.990 euro e sarà consegnata ai primi clienti a partire da settembre. Prodotta nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, rappresenta oggi uno dei SUV elettrici più avanzati sul mercato, capace di coniugare efficienza, sportività e tecnologia senza compromessi.