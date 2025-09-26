Iliad, tre nuove offerte mobile: da 7,99€ al mese con fino a 250GB

Iliad rinnova il proprio portafoglio tariffario per i nuovi clienti, riportando in primo piano la serie “Giga” e archiviando definitivamente le offerte “Top”. Non sono più attivabili le formule Top150 Plus, 250Plus e 300Plus. Al loro posto tornano tre pacchetti molto conosciuti, Giga 150, 200 e 250. Tutte le offerte prevedono minuti illimitati verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali, SMS illimitati e la possibilità di navigare con grandi quantitativi di traffico dati.

Iliad, attivazione, costi e modalità di sottoscrizione delle offerte

La soluzione più economica tra quelle citate è Iliad Giga 150. Quest’ultima offre 150GB in 4G/4G+ con velocità fino a 500Mbps in download e 50Mbps in upload, oltre a 11GB utilizzabili in roaming UE. Il prezzo è di 7,99€ al mese. La fascia intermedia vede invece la Giga200, che per 9,99€ al mese garantisce 200GB in 5G e 13GB in roaming. Infine, Giga250 propone 250GB in 5G e 16GB in roaming UE al costo di 11,99€ mensili. L’attivazione delle nuove tariffe Iliad ha un costo fisso di 9,99€ per SIM, a cui va aggiunta la prima mensilità. In pratica, il costo iniziale sarà di 17,98€ per la Giga 150, 19,98€ per la 200 e 21,98€ per la 250. Tutte le offerte mantengono la formula “per sempre”, con prezzo garantito e senza rimodulazioni.

I già clienti Iliad possono effettuare il cambio piano gratuitamente, a condizione che provengano da un’offerta con costo inferiore. L’operazione si può completare dall’area personale sul sito ufficiale, tramite app Iliad o recandosi alle Simbox presenti nei punti vendita. Le offerte sono disponibili anche negli Iliad Space, nei corner all’interno di edicole e tabaccherie, negli IliadPoint e negli Iliad lExpress, come supermercati e negozi di elettronica.

Tutti i pacchetti includono servizi extra senza costi aggiuntivi, come hotspot, segreteria telefonica, servizio “Mi richiami” e controllo del credito residuo. Insomma, l’arrivo di queste nuove proposte conferma la strategia dell’operatore francese in Italia. Trasparenza sui costi, prezzi bloccati e grandi quantità di traffico dati per soddisfare un pubblico sempre più attento a convenienza e semplicità.