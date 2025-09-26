ChatGPT Pulse: la nuova funzione proattiva di OpenAI

OpenAI ha presentato ChatGPT Pulse, una funzione inedita che segna un cambio radicale nell’utilizzo quotidiano dell’AI. Per la prima volta, infatti, il modello non attende più l’iniziativa dell’utente, ma propone in autonomia aggiornamenti personalizzati. La novità è attualmente disponibile in anteprima per gli abbonati alla versione Pro su dispositivi mobili e rappresenta un test concreto verso una modalità d’uso sempre più proattiva.

Con Pulse, ogni mattina l’AI elabora un pacchetto di contenuti basato sulla cronologia delle conversazioni, sui feedback ricevuti e, previo consenso, anche su applicazioni esterne come Gmail o Google Calendar. Le informazioni vengono organizzate in schede tematiche scorrevoli, simili a un notiziario quotidiano, che spaziano da promemoria utili a suggerimenti personalizzati. L’elaborazione avviene solitamente durante la notte, così che l’utente trovi i contenuti già pronti al risveglio.

ChatGPT Pulse: sintesi personalizzate, agenda smart e limiti da superare

Tra le funzioni più interessanti di ChatGPT Pulse c’è la possibilità di adattare i contenuti alle esigenze personali. È l’utente a stabilire le priorità, ad esempio chiedendo un riepilogo degli eventi del fine settimana, aggiornamenti sportivi o consigli per un piano di allenamento. Collegando il proprio calendario o la posta elettronica, l’AI può persino proporre bozze di ordini del giorno, ricordare compleanni o suggerire destinazioni di viaggio. Ogni contenuto resta valido solo per la giornata e scompare automaticamente, salvo che venga salvato o trasformato in conversazione.

La fase di test ha coinvolto in particolare studenti universitari, che hanno apprezzato l’utilità della funzione. Alcuni hanno raccontato episodi sorprendenti, come suggerimenti creativi per progetti artistici o consigli pratici legati al rientro agli studi dopo un periodo all’estero. Allo stesso tempo, non mancano i limiti. Pulse può fornire indicazioni datate o non pertinenti, ma OpenAI conta sul feedback diretto degli utenti per perfezionare il servizio.

Guardando al futuro, Pulse rappresenta un passo decisivo verso un modello di AI meno passivo e più attivo, capace di fornire informazioni contestuali senza bisogno di una domanda iniziale. L’obiettivo dichiarato da OpenAI è estendere pian piano l’accesso, arricchendo le integrazioni con nuove applicazioni e servizi.