HUMAIN Horizon Pro: il nuovo PC con Snapdragon X Elite

Il settore dei personal computer si prepara a una svolta. Qualcomm Technologies ha annunciato che il nuovo PC HUMAIN Horizon Pro sarà alimentato dal processore Snapdragon X Elite, definendo un nuovo livello per produttività, efficienza e prestazioni. La collaborazione con HUMAIN segna l’inizio di una nuova generazione di PC progettati per integrare l’intelligenza artificiale agentica e supportare flussi di lavoro sempre più complessi, sia in ambito aziendale che consumer.

L’idea alla base del progetto è quella di unire la visione di HUMAIN per un’AI full-stack con la tecnologia Snapdragon per rivoluzionare il concetto stesso di personal computing. Secondo Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm, Horizon Pro rappresenta “il futuro dell’informatica personale intelligente”, grazie a esperienze innovative pensate per imprese e utenti privati.

HUMAIN Horizon Pro: AI senza limiti ed efficienza per la produttività

Il nuovo HUMAIN Horizon Pro punta a distinguersi per la capacità di elaborare dati con prestazioni AI senza precedenti. Grazie alla famiglia di processori Snapdragon X Elite, il PC può gestire flussi di lavoro fino a cento volte più velocemente rispetto al pensiero umano. La CPU integrata, potente e reattiva, assicura prestazioni costanti anche negli scenari più complessi.

Un punto di forza è l’approccio ibrido all’intelligenza artificiale. La piattaforma infatti permette di eseguire elaborazioni direttamente in locale, con il massimo livello di privacy, ma al tempo stesso offre l’integrazione cloud per attività più avanzate. Tra le funzionalità disponibili emerge ALLAM, il primo large language model arabo saudita, segno di un’attenzione particolare alla diversità linguistica e culturale. Accanto alle prestazioni, l’efficienza energetica è un aspetto centrale. Horizon Pro garantisce oltre 18 ore di autonomia e fino al 40% di riduzione dei consumi, un traguardo che rende il dispositivo ideale per chi lavora in mobilità o necessita di continuità operativa durante la giornata.

La partnership tra HUMAIN e Qualcomm è stata sviluppata nel Regno dell’Arabia Saudita, ma punta a una diffusione mondiale. L’obiettivo è inaugurare una nuova era di PC intelligenti, in grado di combinare agenti AI, calcolo e consumi ridotti per trasformare il modo in cui aziende e privati affrontano il lavoro di tutti i giorni.