Google Foto amplia la modifica immagini con AI a più dispositivi

Google Foto sta espandendo la funzione di modifica basata sull’AI oltre la famiglia Pixel 10, dove era stata lanciata in esclusiva al debutto. L’azienda aveva già promesso che la disponibilità si sarebbe estesa “nelle settimane a venire”, e ora la feature è arrivata anche su altri dispositivi Android, mentre l’arrivo su iPhone resta in attesa. Al momento non è stato pubblicato un elenco ufficiale di compatibilità, ma la natura cloud-based dello strumento lascia intendere che non servano dispositivi con chip di intelligenza artificiale avanzati.

La funzione, disponibile solo negli Stati Uniti e utilizzabile in inglese statunitense, è riservata agli utenti maggiorenni. Per sfruttarla è necessario abilitare i Face Groups e concedere il consenso all’integrazione di Gemini all’interno di Google Foto. Una volta attivata, nella galleria compare un nuovo pulsante denominato Help Me Edit: premendolo si apre un campo di testo dove si può descrivere l’effetto desiderato con un linguaggio naturale, proprio come avviene con ChatGPT o con lo stesso Gemini.

Maggiore semplicità e suggerimenti intelligenti: Google Foto migliora ancora

Oltre a eseguire le richieste inserite dall’utente, l’AI è in grado di proporre modifiche automatiche in base all’analisi dell’immagine, come miglioramento della luminosità, correzione dei colori o rimozione di elementi indesiderati. La precisione del risultato dipende dal livello di dettaglio del prompt fornito, rendendo l’interazione più dinamica e personalizzata.

L’obiettivo di Google è rendere l’editing fotografico più accessibile, eliminando la necessità di utilizzare software complessi e riducendo il numero di passaggi manuali. Per garantire trasparenza, tutte le immagini modificate in questo modo vengono contrassegnate da metadati che segnalano l’uso dell’intelligenza artificiale.

Questa evoluzione conferma la strategia di Mountain View di integrare Gemini in sempre più servizi, offrendo un ecosistema in cui l’AI diventa un supporto concreto per semplificare attività quotidiane come la gestione e la modifica delle proprie foto. Si tratta di novità importanti che di certo piaceranno al pubblico.