Apple svela i segreti del chip N1 negli iPhone 17

Apple, in questo periodo, non si limita a presentare nuovi smartphone. Infatti, con la serie iPhone 17, l’ azienda porta sul mercato anche un chip dedicato alla connettività. Si chiama N1 e rappresenta molto più di un semplice modulo wireless. Presentato come co-processore progettato insieme al chip-A19, il nuovo componente consente di migliorare le prestazioni e, soprattutto, ridurre drasticamente i consumi energetici.

Tim Millet, vicepresidente dell’architettura delle piattaforme, ha spiegato alla CNBC che l’integrazione tra N1 e A19 permette al processore principale di restare inattivo per lunghi periodi. In questo modo, il chip N1 gestisce la maggior parte delle funzioni legate a Wi-Fi e Bluetooth senza incidere sull’autonomia complessiva. La capacità di tracciare la posizione con grande precisione, sfruttando gli access point invece del GPS, è l’esempio più concreto di questa rivoluzione.

Il ruolo strategico del chip N1 di Apple negli iPhone 17

Arun Mathias, vicepresidente delle tecnologie software wireless, ha sottolineato come il chip N1 funzioni in background senza dover continuamente riattivare il processore principale. Ciò si traduce in un risparmio energetico rilevante, fondamentale per garantire più ore di utilizzo reale. L’efficienza ha permesso ad Apple di realizzare l’iPhone Air con un design ultra-sottile, senza compromettere la durata della batteria. Allo stesso tempo, i modelli 17 Pro e ProMax hanno registrato un miglioramento netto dell’autonomia rispetto ai predecessori.

Il nuovo chip porta benefici anche alle funzioni quotidiane. AirDrop e Hotspot Personale diventano più rapidi e stabili, mentre l’esperienza complessiva con il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6 diventa più affidabile. Secondo indiscrezioni, il chip N1 verrà presto integrato anche in due nuovi dispositivi della linea Apple Home, confermando l’intenzione dell’azienda di controllare ogni elemento del proprio mondo hardware e software.

Non si tratta quindi di un semplice aggiornamento tecnico. Così facendo Apple punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni e a offrire un’esperienza utente studiata nei minimi dettagli. Insomma, con l’arrivo dell’iPhone 17, il chip N1 si candida a diventare una delle innovazioni più importanti dell’anno.