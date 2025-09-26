tado° evolve: AI Assist trasforma il controllo climatico domestico

Per anni abbiamo usato termostati che rispondono a comandi manuali o seguono orari fissi. Sono utili, ma spesso lasciano indietro opportunità: sprechi, settimane con temperature errate, casa fredda al rientro. Ora tado° vuole cambiare tutto questo: con AI Assist, l’azienda porta l’intelligenza nel controllo del clima domestico, trasformando il sistema da “automatico” a “predittivo”.

Non è solo regolazione basata su tempistiche, ma un sistema che impara come ogni stanza si riscalda o si raffredda, capisce i tuoi spostamenti abituali, anticipa quando tornerai e pre-riscalda casa, offre analisi dettagliate dei consumi e una modalità vacanza che minimizza sprechi e prepara il rientro. Vuol dire che quando apri la porta di casa la temperatura è già quella giusta, non quella che il termostato ha deciso settimane fa.

Le novità più importanti e cosa cambia

Tra le funzioni che impressionano c’è il riscaldamento adattivo: in poco tempo il sistema capisce l’inerzia termica di ogni stanza, ovvero quanto ci mette a riscaldarsi o a raffreddarsi, e adatta di conseguenza l’azione dei termostati intelligenti per evitare sbalzi di temperatura o “attacchi” improvvisi. Serve qualche giorno di apprendimento iniziale, ma poi la casa si stabilizza su comfort e risparmio.

Poi c’è Preheat Before Arrival: se spesso rientri a casa a certe ore, AI Assist impara questi pattern e accende il riscaldamento prima del tuo ritorno. Non appena capisce che finisci di lavorare alle sette, prepara casa per quell’ora. Così non trovi mai freddo al rientro, risparmiando energia nelle ore in cui non sei.

Non meno utile la funzione Energy IQ, che mette sotto la lente luci, termosifoni, uso reale del riscaldamento per mostrarti dove consumi troppo, dare suggerimenti chiari e facili da seguire. E la modalità vacanza, pensata per periodi in cui non usi casa: niente più riscaldamento inutile, ma casa pronta quando torni.

Costo? È lo stesso che già molti utenti tado° pagavano per la versione automatica, con la novità che i possessori dei modelli più recenti (“serie X”) avranno automaticamente il nuovo servizio. Se il tuo impianto è meno recente, alcune funzioni potrebbero non essere compatibili.

AI Assist rappresenta un passo avanti concreto: non solo più comodità, ma risparmio reale, minor consumo, minor impatto ambientale. Vuol dire meno spreco, meno bollette esagerate, meno sforzi. In casa, il calore non è più qualcosa che accendi quando vuoi: è qualcosa che ti precede, che si adatta te, che pensa prima di te.