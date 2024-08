A quanto pare nell’eterna gara tra i vari provider telefonici in questo mese di agosto 2024 Fastweb ha deciso di dire la sua lanciando una prova esclusiva con un prezzo decisamente conveniente che garantisce a chi la sottoscrive tutto è necessario per poter fruire di un servizio completo e funzionale.

Nelle ultime settimane il noto operatore a tinte gialle si è insignito del premio per la rete più veloce disponibile attualmente in Italia grazie alla proclamazione da parte di Ookla, quale ha eletto il provider come vincitore all’interno del contesto Internet italiano.

Dopo questo trionfo Fastweb ha dunque deciso di mostrare i muscoli mettendo a disposizione dei propri utenti una nuova promo decisamente competitiva, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto ciò che serve a meno di 8 euro

L’offerta mobile che Fastweb ha deciso di mettere a disposizione degli utenti garantisce tutto ciò di cui avete bisogno, spiccano in primis i minuti illimitati verso tutti insieme agli SMS altrettanto illimitati, a tutto ciò possiamo accostare poi 150 GB di traffico dati in connettività 5G, la quale è inclusa nel prezzo che ammonta a soli 7,95 € al mese, senza nessun tipo di costo aggiuntivo o di costo nascosto in quanto le tariffe sono chiare e trasparenti.

Se siete interessati a questa promozione attivarla è molto semplice, non ci sono costi di attivazione e potete effettuare tutto il necessario direttamente sul sito Internet di Fastweb effettuando l’accesso tramite SPID o registrando il vostro documento d’identità elettronico, altrimenti dovrete effettuare un video di riconoscimento proprio come si fa con Iliad.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, poi potrete anche scegliere se ricevere una scheda fisica Sim a casa oppure attivare una delle nuove eSIM, scelta che renderebbe il tutto decisamente molto più semplice e rapido dal momento che vi basterà scansionare un QR code per poi procedere all’attivazione vera e propria e avere già a disposizione la vostra Sim da utilizzare.