Dreame porta in Italia Matrix10 Ultra e la nuova serie V

Dopo aver conquistato Berlino durante l’ultima edizione di IFA, Dreame annuncia l’arrivo in Italia dei suoi prodotti di punta. Tra le novità più attese, vi è il Matrix10 Ultra, robot aspirapolvere che introduce un sistema di commutazione multi-mop unico al mondo, e la nuova gamma di aspirapolvere senza fili della serie V, pensata per garantire efficienza e praticità in ogni contesto. L’obiettivo? Rendere le tecnologie più avanzate accessibili a un pubblico sempre più vasto e attento alla cura della casa.

Dreame Matrix10 Ultra, l’innovazione a casa tua

Il Matrix10 Ultra rappresenta una svolta nel settore dei robot aspirapolvere. Esso rappresenta il primo modello dotato di Multi-Mop Switching Dock e di un Three-Solution Compartment che permette di adattarsi a superfici differenti con tre tipologie di panni. Quali setole in nylon per la cucina, spugna per i bagni e tessuti termici per le altre stanze. Il sistema offre anche tre detergenti specifici, garantendo un trattamento su misura per ogni ambiente, dai pavimenti delicati agli spazi frequentati da animali domestici. Tale approccio riduce al minimo la manutenzione manuale e assicura risultati professionali. In Italia il dispositivo è disponibile a 1.599€, con un prezzo promozionale di 1.399€ fino al 1° ottobre 2025.

V20 Pro e V30: aspirapolvere intelligenti e senza grovigli

Accanto al Matrix10 Ultra, Dreame introduce in Italia anche i modelli V20 Pro e V30, due aspirapolvere senza fili che si distinguono per l’integrazione di tecnologie all’avanguardia. La caratteristica più innovativa è il braccio robotico GapFree AI, in grado di estendersi con precisione millimetrica lungo pareti e mobili, eliminando polvere e residui senza lasciare spazi vuoti. La pulizia diventa così completa ed estremamente rapida.

Per risolvere definitivamente il problema dei capelli che si attorcigliano nelle spazzole, Dreame ha sviluppato poi il sistema TangleCut Dual Scraper. Si tratta di due raschietti motorizzati integrati nella spazzola a rullo che tagliano i capelli in frammenti che vengono raccolti direttamente nel cestino, evitando blocchi e interventi manuali. La testina OmniX 2.0, capace di adattarsi automaticamente ai diversi tipi di pavimento, e il tubo pieghevole a 90° rendono i modelli ancora più versatili. Il V20 Pro è disponibile a 429€ (in promozione a 379€ fino all’8 ottobre 2025), mentre il V30 costa 599€, con sconto lancio a 549€.

Insomma, con queste novità, Dreame conferma la propria volontà di trasformare la pulizia domestica in un’esperienza semplice, intelligente e senza sforzo, mettendo al centro la combinazione di innovazione tecnologica e praticità quotidiana.